Træt af Guardiolas bænk: Stjerne klar til skifte

Han har i de seneste år været en stor stjerne i Manchester City, og over de seneste fire sæsoner har Raheem Sterling scoret næsten 100 mål for klubben.

Nu er den 26-årige offensivspiller imidlertid røget ud på bænken i Manchester City, og i størstedelen af den indeværende sæsons kampe har han måttet nøjes med at agere indskifter for de forsvarende engelske mestre.

Af den grund har der været mange rygter om et snarligt exit, og over for Financial Times puster Raheem Sterling selv til de rygter.

- Hvis der var mulighed for at tage til en anden klub, ville jeg være åben for det på nuværende tidspunkt, siger han til mediet og tilføjer:.

- Som engelsk spiller er Premier League alt, jeg kender. Jeg har altid vidst, at jeg måske en dag ville elske at spille i udlandet og se, hvordan jeg ville klare den udfordring.

Især skal Frankrig og Spanien være af interesse for Raheem Sterling, lyder det. Her er han blevet sat kraftigt i forbindelse med et skifte til pressede FC Barcelona i januar.

Den engelske kantspiller har kontraktudløb med Manchester City i sommeren 2023.