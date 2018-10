Træt af splinter: FCM's monstersalg lufter farvel

FCM's monstersalg Alexander Sørloth er ved at være godt og grundigt træt at få splinter i bagdelen.

Hvis ikke den norske angriber snart vil få en plads i startopstillingen hos Crystal Palace, lufter han overfor norske VG muligheden for at komme væk i næste transfervindue.

Der kan blive tale om enten et udlån eller et salg.

FCM fik 75 millioner kroner i udbetaling, da nordmanden blev solgt, og da Crystal Palace forlængede opholdet i Premier League røg der yderligere 22,5 millioner kroner af sted til de danske mestre.

Dermed er midtjyderne ikke færdige med at malke guldkalven, da FCM for eksempel skal have 25 procent ved et videresalg, og hvis Alexander Sørloth kan tilkæmpe sig en fast plads, vil der være en bonus ved 50 kampe.

Selv om Crystal Palace for tiden har et af de store navne - den belgiske angriber Christian Benteke - skadet, har London-klubbens manager, den tidligere FCK-træner Roy Hodgson, indtil videre kun brugt den tidligere FCM-topscorer som indhopper i denne sæson.

- Det er kedeligt at sidde på bænken. Det har ikke min interesse, lyder udmeldingen fra Alexander Sørloth, som lige vil se tiden an og se, hvad fremtiden med masser af kampe vil bringe.

Den tidligere FCM-bomber kom ellers fint i gang med den nye sæson med et mål i en liga cup-kamp mod Swansea, og det lignede en ny start for Alexander Sørloth, som efter vinterens overgang startede inde i de fire første kampe for så at slutte sidste sæson med at være sat udenfor i de sidste otte kampe.

I denne sæson er Alexander Sørloth blevet skiftet ind i syv kampe, men ingen af hans indhop har varet længere end 20 minutter, så sammenlagt har nordmanden endnu ikke spillet, hvad der svarer til en hel kamp i Premier League.

Han er i alt noteret for 81 minutter plus to liga cup-kampe med fuld spilletid.

– Det er vældigt frustrerende at sidde på bænken, specielt når jeg er ung og meget sulten for at vise frem, hvor god jeg er. Jeg kom til Palace med masser af selvtillid, så det er lidt af en kontrast. Jeg prøver at tænke positivt, selv om det går, som det går, så jeg ikke graver mig ned ned, når chancen eventuelt kommer, siger Alexander Sørloth til VG.

Den tidligere Tottenham-spiller Steffen Iversen, der i dag er TV-ekspert, har været ude med en klar opfordring til landsmanden.

– Ti minutter her og der er ingenting for en angriber. Derfor skal du væk i næste transfervindue, lyder det gode råd fra den tidligere angriber, som også advarer Alexander Sørloth mod forlade England.

- Når du først er i England, skal du gøre alt for at blive der. Bliver du først anset som et flop, bliver du ikke hentet tilbage.

