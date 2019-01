Tragedie efter rekord-handel: Nogle spillere tør ikke flyve længere 

Cardiff-forsvarsprofilen Sol Bamba er ligesom alle andre i og omkring Cardiff berørt af Emiliano Salas nylige flystyrt.

Flere af spillerne i Cardiff-truppen er endda blevet bange for at flyve efter ulykken, fortæller Bamba.

- Det er en eget usædvanlig situation. En stor tragedie. Vi er alle dybt berørte af det; spillerne, byen og hele klubben. Klubben har været god til at hente hjælp ind, hvis vi mangler nogen at snakke med. Men vi rejser ofte med fly, og nogle af spilleren er begyndt at tænke 'jeg vil ikke med ombord længere', siger Sol Bamba til Goal.com.

Cardiff-spilleren håber, at folkene i og omkring klubben kan komme ovenpå igen i løbet af de næste par uger, hvis de fortsat får den psykologiske hjælp, de har brug for.

Det er fortsat usikkert, hvor Sala befinder sig, da hans fly over den engelske kanal forsvandt fra radaren den 21. januar. Eftersøgningen efter ham blev indstillet torsdag i sidste uge.



