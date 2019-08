Transfer-deadline rammer: Store handler på vej

Mens transfervinduerne i andre store fodboldlande som Italien, Spanien og Tyskland først lukker senere på måneden, er der stop for køb af spillere i engelsk fodbold torsdag klokken 18.

Det betyder, at verdens vel nok mest eksponerede fodboldliga, har gang i køb og salg de næste mange timer.

Ekstra Bladet vil løbende opdatere denne artikel med de væsentligste aktioner i primært Premier League.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

9.47: Rutineret målmand tæt på City

Foto: Craig Brough/Reuters/Ritzau Scanpix

De har Ederson som det klare førstevalg - og Claudio Bravo som andetvalg på målmandsposten.

Nu henter de engelske mestre, Manchester City, så Scott Carson til som tredjemålmand.

Det mener flere engelske medier - heriblandt Daily Mirror - at vide.

Og i Carson får de læssevis af rutine fra især West Bromwich som Derby County.

Carson kan dog også prale af optrædener for det engelske landshold - og at have været reserve i den mytiske Champions League-finale i Istanbul i 2005 mellem Liverpool FC og AC Milan.

Carson ventes at blive lejet ud til City for en sæson.

Læs mere om 33-årige Carsons overraskende skifte her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

9.38: Skade tæt på at spolere drømmeskifte

Foto: Matthew Childs/Reuters/Ritzau Scanpix

I søndags udgik Leroy Sané med en skade, da Manchester City slog Liverpool efter straffespark i Community Shield. Nu kan skaden muligvis spolere tyskerens skifte til Bayern München.

Således skulle Sanés skade være slemmere end først antaget ifølge Bild. Den tyske avis skriver samtidig, at man frygter, der kan være sket noget med City-stjernens korsbånd.

Man kan derfor spekulere i, om det er forklaringen på, at Manchester City endnu ikke officielt har meldt noget ud om skaden, da den 23-årige tysker i disse dage er kraftigt sat i forbindelse med et skifte til Bayern.

Leroy Sané spillede i sidste sæson 31 kampe i Premier League for Manchester City, mens han samtidig stod for 10 mål og 11 assists.

Den tyske landsholdsspiller har kontraktudløb med de engelske mestre næste sommer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

9.25: Dybala millimeter fra Tottenham

Paulo Dybala i godt selskab ved Copa América i juni. Foto: Pilar Olivares/Reuters/Ritzau Scanpix

Det bliver til noget. Argentinske Paulo Dybala forlader Juventus til fordel for Tottenham.

BBC fortæller nu, at aftalen er på plads i løbet af torsdagen.

De to klubber skulle efter sigende være enige, mens de personlige krav siden har skullet forhandles på plads i London. Meldingerne går altså på, at Dybala og Spurs også er enige nu.

Hvis den holder vand, så går Tottenhams offensiv fra skræmmende til ren verdensklasse. Især hvis man altså holder på en gut som Christian Eriksen.

Samtidig ventes Tottenham at hente Giovani Lo Celso, som du kan læse om længere nede i artiklen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

9.12: Hvor ender Zaha?

Foto: Tom Jacobs/Reuters/Ritzau Scanpix

Onsdag kunne Crystal Palace fortælle, at man har indgået aftaler med både midtbanespilleren Victor Camarasa og James McCarthy.

Den 25-årige spanske midtbanespiller lejes hele sæsonen i Real Betis, mens McCarthy har skrevet en permanent kontrakt efter skiftet fra Everton.

Til gengæld er der stadig spørgsmålstegn ved Wilfried Zaha.

Angrebsstjernen er på vej væk fra London-klubben, og han er dyr. Selvom han aldrig har indfriet de tårnhøje forventninger, der var til ham, da han som ung skiftede til Manchester United, er der fortsat tale om en pokkers dygtig fodboldspiller med mål i støvlerne.

Det er svært at se ham i en af de helt store klubber, men niveauet lige under synes til gengæld realistisk. The Sun skriver, at Everton er et godt bud, men at han skulle koste op mod 80 mio. pund - svarende til knap 650 mio. kroner. Deeeeet virker godt nok voldsomt.

Omvendt er der sket mere tossede ting i engelsk fodbold de sidste ti år.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

9.05: Rønnows fremtid i Frankfurt usikker

Frederik Rønnow i aktion for det danske landshold. Foto: Jens Dresling

Til TV 2 Sporten siger den danske landsholdsmålmand, at han er usikker på, hvad fremtiden bringer - selvom han er på kontrakt med Eintracht Frankfurt.

For tyskerne har købt Kevin Trapp fri af kontrakten med Paris Saint-Germain, og dermed er Rønnow ikke just tiltænkt nogen central rolle på førsteholdet. For det var netop Trapp, der sidste sæson som lejesvend holdt danskeren på bænken.

- Det er klart, at for mig er det ikke nok at være på et succesfuldt hold, når jeg ikke selv føler, at jeg bidrager med det, jeg kan. Men det er selvfølgelig mit mål - jeg vil spille fodbold. Jeg skal have fundet ud af, hvad det næste træk skal være, siger han.

Læs mere om den danske målmands trængsler her: Se også: Frederik Rønnow overvejer fremtid efter køb af konkurrent

--------- SPLIT ELEMENT ---------

8.47: Spillet om Neymar

Foto: Stephane Mahe/Reuters/Ritzau Scanpix

Han har været transfervinduets måske allerstørste spørgsmålstegn. Neymar vil væk fra Paris. Han vil til Barcelona. FC Barcelona vil have ham. Eller vil de? Så kommer Real Madrid på banen. Så gør de ikke. Frem og tilbage. Rygterne har været lige så tiltagende, som de har været aftagende.

Aktuelt er den alt for dyre brasilianer stadig ansat af PSG, men han ventes solgt i løbet af nogle uger. Senest bud er Real. Igen.

Ifølge Sky Sports har de to klubber indledt forhandlinger, der nok kunne være interessante at overvære. Faktum er, at FC Barcelonas vicepræsident, Jordi Cardoner, har afvist, at man vil forsøge at købe Neymar på nuværende tidspunkt.

Læs eventuelt mere om superstjernens situation her: Neymar er utilfreds: Men Barcelona udelukker køb

--------- SPLIT ELEMENT ---------

8.34: Zanka spottet i Istanbul

Forsvarspillerens fremtid kan være i Istanbul. Foto: Dylan Martinez /Ritzau Scanpix

Mathias 'Zanka' Jørgensen er på nippet til at skifte til den tyrkiske hovedstadsklub Fenerbahce.

Han er blevet spottet i lufthavnen, hvor han tager selfies med en lange række fans, men intet er endnu officielt i den sag.

Du kan se videoen her

29-årige 'Zanka' rykkede i sidste sæson ned i den næstbedste engelske række, efter at Huddersfield blev udspillet i Premier League. Tidligere har han spillet i FC København og PSV i Holland.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

8.22: Balotelli rejser til Brasilien

Foto: Philippe Laurenson/Reuters/Ritzau Scanpix

Det er ikke Premier League alt sammen.

Og så alligevel. Mario Balotelli, der som bekendt har en fortid i blandt andet Manchester City og Liverpool, er på vej til en overraskende kontrakt med Flamengo i Rio de Janeiro.

Skal man tro Gazzetta dello Sport, og det gør vi, er den brasilianske storklub interesseret i at skrive under på en to et halvt-årig kontrakt.

Flamengo henter ham kvit og frit, da 28-årige Balotelli er uden kontrakt. Sky Italias oplysninger går i retningen af en potent årlig lønning på godt 33 mio. kroner.

Ifølge det normalt velunderrettede medie er Marios bror, Enock Barwuah, i dialog med Boavista - og en klub fra Rio.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

8.12: Spurs tæt på engelsk stortalent

Foto: Peter Cziborra/Reuters/Ritzau Scanpix

Stortalentet Ryan Sessegnon ser ud til at fortsætte den lovende karriere i Tottenham Hotspur.

Ifølge BBC er Champions League-finalisterne blevet enige med Fulham om en pris på 25 mio. pund - svarende til godt 166 mio. kroner - på U21-landsholdsspilleren.

Venstrebacken spillede 35 kampe og scorede to mål for Fulham i sidste sæsons Premier League, hvor Fulham dog endte med at rykke ned.

Midtbanespilleren Josh Onomah ventes at tage turen fra Tottenham til Fulham som en del af handlen.

Derimod ventes argentinske Giovani Lo Celso 'kun' at blive på en lejeaftale - med købsoptioner inkluderet i aftalen.

Den argentinske landsholdsspiller har været i Real Betis et år. Først på lejeaftale fra Paris Saint-Germain - siden april på en permanent kontrakt. Han scorede 16 mål i 45 kampe for sydspanierne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

7.55: Kæmpe byttehandel på plads

Foto: John Sibley/Reuters/Ritzau Scanpix

Juventus og Manchester City bytter højre backs inden den kommende sæson, bekræfter begge klubber. Juventus får tilgang af 28-årige Danilo, mens Manchester City i stedet har hentet 25-årige João Cancelo i den italienske klub.

Juventus meddeler, at klubben har indgået en femårig aftale med Danilo. Denne koster angiveligt 37 mio. euro - svarende til 276 mio. kroner.

Læs mere om den spektakulære byttehandel her

--------- SPLIT ELEMENT ---------

7.50: Lukaku på plads i Italien

Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Manchester United siger med al sandsynlighed farvel til belgiske Romelu Lukaku i dag.

Den store angriber landede i nat i Milano, hvor en større omgang Inter-fans i voldsomt godt humør tog imod ham.

26-årige Romelu Lukaku skal gennem et lægetjek i Inter torsdag og ventes at skrive under på en femårig kontrakt med de tidligere Champions League-mestre.

Ifølge Sky Italia koster han på den pebrede side af 500 millioner kroner.

I samme ombæring har Mario Mandzukic været nævnt som afløser i United, men det ligner en død sild, da den kroatiske VM-sølvvinder skulle have været en del af en byttehandel, hvis Juventus var gået efter Lukaku.

Læs mere om skiftet her

Romelu Lukaku has just arrived in Milano! More than 200 Inter fans here to wait him at 2am. @SkySport pic.twitter.com/Iapb9c0Ioy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2019

--------- SPLIT ELEMENT ---------

7.45: David Luiz tæt på Arsenal

Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters/Ritzau Scanpix

Med Laurent Koscielny ude af billedet (den franske verdensmester er rejst hjem til Frankrig og Monaco) ligner brasilianske Luiz erstatningen i Arsenals midterforsvar.

Den krølhårede 32-årige stjerne skulle ifølge engelske medier være enig med Chelsea-manager Frank Lampard om at kunne smutte. Og det endda for en slik, når man skeler til de voldsomme summer, han tidligere er blevet handlet for.

65 millioner kroner skulle være overgangssummen mellem de to London-rivaler, mens Luiz får en kontrakt på to år.

- Hvis det kan lade sig gøre, så vil vi prøve at hente en spiller her på den sidste dag. Men det skal være en, der kan bidrage. Vi har mange gode forsvarsspillere, så vi skal have en ind, der kan tilføre holdet noget, er Arsenal-manager Unai Emery af Sky Sports citeret for at sige.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

7.36: Status på Christian Eriksen

Foto: Michael Dalder/Reuters/Ritzau Scanpix

Christian Eriksen er naturligvis set med danske briller den mest interessante spiller. Og så alligevel ikke. For fynboen synes at have trukket følehornene til sig i forhold til Manchester United, der ellers er kommet på banen de seneste dage som mulig arbejdsgiver.

27-årige Eriksen har tidligere tilkendegivet overfor Tottenhams formand, Daniel Levy, at han aldrig vil spille for andre engelske klubber end Spurs. Holder den påstand vand, kan den danske landsholdsstjerne meget vel vise sig at være ligegyldig i dag, da Tottenham dermed ikke er tvunget til at sælge ham i dag.

For man kan stadig sælge til Real Madrid, Paris Saint-Germain eller OB i morgen eller næste uge.

Vi holder selvfølgelig fortsat nøje øje med Christian Eriksen og Tottenham gennem dagen.