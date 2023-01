Transferanklage: Storklub brød reglerne

Mikel Arteta og co. tog ifølge Shakhtar Donetsks direktør Sergei Palkin kontakt til Mykhailo Mudryk halvanden måned før, de indledte forhandlinger med Shakhtar Donetsk

Alle kneb gælder i krig, kærlighed.

Og åbenbart også på transfermarkedet.

Chelsea trak det længste strå i kampen om Mykhailo Mudryk, og det selvom Arsenal brugte alle greb i bogen, også de ulovlige af slagsen.

Sådan lyder det fra Shakhtar Donetsks direktør Sergei Palkin, der i et interview med The Athletic fortæller, at Premier League-topholdet kontaktede den ukrainske midtbanekomet, før Shakhtar havde givet dem tilladelse til det.

Det er et brud på reglerne.

- Arsenal kontaktede spilleren, næsten halvanden måned før de kontaktede os. Kan du forestille dig, at Mikel Arteta, Arsenals ukrainske spiller Oleksandr Zinchenko og sportsdirektøren ringer til dig hver dag, hver anden dag, hver tredje dag?, udtaler Sergei Palkin.

Mikel Arteta og Arsenal brød med reglerne, da de forsøgte at overbevise Mudryk. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Da Arsenal senere indledte dialog med Shakhtar Donetsk, indrømmede de, at de havde været i kontakt med Mykhailo Mudryk, men det var Palki allerede klar over, fortæller han.

- Jeg sagde: 'OK, du begynder at kontakte ham, men først og fremmest bør du lukke det med os'. Men okay, vi har, hvad vi har, lyder det fra Palki om hans reaktion.

Direktøren fortæller samtidigt, at Chelsea modsat Arsenal spurgte klubben om lov, inden de kontaktede 22-årige Mudryk.

Han udtaler i interviewet også, at Shakhtar Donetsk ikke har indgivet en officiel klage over Arsenals opførsel til FIFA.

Chelsea har angiveligt betalt Shakhtar Donetsk 745 millioner kroner for Mudryk, der har fået en kontakt til sommeren 2031.