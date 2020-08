Transferchok for United: Får ikke stjernen

Borussia Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc har netop udtrykt at den unge superstjerne Jadon Sanch ikke skifter til Manchester United.

’Vi planlægger med Sancho. Han spiller for os næste sæson. Beslutningen er endelig. Jeg tror, ​​at det besvarer alle spørgsmål’.

Borussia Dortmunds sportsdirektør Michael Zorc har mandag eftermiddag i følge Bild udtrykt sig i tysk klartekst for at sætte punktum for en af sommerens helt store transfer-historier, nemlig den unge superstjerne Jadon Sanchos skifte til Manchester United.

Der har længe været lagt op til netop det spektakulære – og sindssygt dyre – klubskifte, og den unge angriber har da også været på venskabelig fod med adskillige United-spillere på det seneste.

Men samtidig har en pris på angiveligt over en milliard kroner tilsyneladende sat forhandlingerne lidt i stå, og nu tager han så på træningslejr i Schweiz med sin tyske klub.

Zorc oplyste endvidere mandag, at Dortmund for et år siden i al stilfærdighed har fornyet og forhøjet Sanchos kontrakt, der nu udløber i 2023.

Klubben havde ligeledes sat en 'transfer-deadline' på den 20-årige englænder den 10. august. En dato, man tog afslappet på i Manchester, men som altså kom til at holde hos den tyske modpart.

