Transferdrama: Kun prisen mangler

Alt er forhandlet på plads mellem Manchester United og Jadon Sancho. Kun transfersummen mangler, og her forlanger Dortmund en pris, som den engelske storklub ikke kan betale

Transfersagaen om den eftertragtede Jadon Sancho fortsætter.

Den 20-årige kantspiller skulle angiveligt være tættere på Manchester United, end han var tidligere på sommeren.

Det skriver både The Guardian og BBC.

Jadon Sancho og Manchester United forhandlede i starten af august de personlige detaljer på plads, og nu skulle agentens honorar også være færdigforhandlet.

Nu mangler kun transfersummen.

Dortmund forlanger næsten 900 millioner kroner for den unge englænder, og det er lige i overkanten for Manchester United, der sidste måned sendte et bud på omtrent 740 millioner kroner.

Dortmund er angiveligt ikke til at forhandle med og holder fast i prisen, efter de har set, hvor meget Bayer Leverkusen fik for Kai Havertz, da Chelsea tidligere på ugen betalte 573 millioner for det tyske stjernefrø.

Artiklen fortsætter under billedet:

Jadon Sancho var i aktion, da Danmark og England mødtes i Nations League tirsdag aften. Han har i alt spillet 13 landskampe og scoret 2 mål for England. Foto: Lars Poulsen

Manchester United er angiveligt ikke klar til at betale, hvad Dortmund forlanger på grund af den globale økonomiske krise, der har været efter Covid-19.

Sancho skulle være klar til at forlade Dortmund og vende hjem til England efter at have tilbragt tre år i det tyske.

Han vil dog ikke tvinge et skifte i gennem. Han er klar til at fortsætte i Dortmund, indtil der er indgået en aftale mellem de to klubber.

Jadon Sancho skiftede i 2017 til Dortmund fra Manchester City, da han var kun 17 år gammel. I sidste sæson scorede han 17 mål og lavede 16 assists i Bundesligaen og var en af ligaens bedste spillere.

Se også: Gravesen revser Eriksen

Se også: Sommerens store handel: - Det er bluff

Se også: - Om et år er det Real eller Barcelona