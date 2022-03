Transferguru: Lang aftale klar til dansk stjerne

Xavis FC Barcelona vil have fingrene i danske Andreas Christensen.

Det er den femårige kontrakt, som Barca angiveligt vil tilbyde AC, en stærk indikation på.

Nyheden kommer fra den italienske sportsjournalist Fabrizio Romano i et tweet onsdag.

'Barcelonas udkast til en kontrakt til Andreas Christensen er finpudset inden for de sidste 48 timer: Femårig aftale på bordet, Xavi presser på for at få Christensen, da han er nøglespiller i forhold til hans idéer. Bayern prøver stadig, men Barca er overbevist. BVB er ikke en mulighed,' skriver han på Twitter.

Tirsdag spåede spanske medier også et skifte til Barcelona til sommer for Chelsea-forsvaren. Angiveligt med en årsløn på seks millioner euro (ca. 45 mio. kr.) uden bonusser.

Ekspert hos TV 2 Sport Morten Bruun gav tirsdag sit besyv på transferen til Ekstra Bladet. Han ser ikke, at et skifte til FC Barcelona er et skridt op for 25-årige Andreas Christensen, men at 'FC Barcelona stadig er FC Barcelona.'

Han mener dog, at Chelsea ikke vil give op i jagten på at forlænge med danskeren på trods af tilbuddene fra andre klubber.

AC's nuværende kontrakt hos de forsvarende Champions League-mestre udløber til sommer.

Andreas Christensen var ikke med i Chelseas seneste kamp, da de tabte til Liverpool i finalen i Liga Cup'en efter en dramatisk straffesparkskonkurrence, og er heller ikke med onsdag aften i FA Cup-kampen mod Luton.

Andreas Christensen færdig i Chelsea? – -Discovery-studiet granskede tildligere på året landsholdsstjernens muligheder

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alle afsnit af 'Agenterne' er ude nu. Hør blandt andet om Karsten Aabrinks morgen i 2002, da han blev ringet op af Stig Tøfting, der var røget en tur i detentionen.