Transferguru: Storklub i kontakt med Eriksen

Der er mindre end et halvt år til Christian Eriksens kontrakt med Tottenham udløber, og danskeren kan per 1. januar officielt forhandle med sine bejlere.

Det er danskerens bagland angiveligt også allerede begyndt på.

Christian Eriksen har tidligere været rygtet til blandt andre Manchester United og Real Madrid, og nu skulle den italienske storklub Inter have indledt samtaler med danskerens repræsentanter.

Det skriver den italienske transferguru Gianluca Di Marzio, som normalt er yderst velinformeret om, hvad der foregår på den italienske transferfront.

Inter skulle først og fremmest ønske at hente danskeren på en fri transfer til sommer, da de i så fald kan hente ham kvit og frit. Men Tottenham skulle ønske et salg i januar for knap 150 millioner kroner, og det skulle Inter ikke være afvisende overfor.

Christian Eriksen har spillet i Tottenham siden 2013, og i denne sæson har danskeren scoret tre mål på 22 kampe for den engelske storklub.

