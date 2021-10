Transferjournalist: Ny aftale på plads

Det er ikke nogen hemmelighed, at Andreas Christensen har fundet fodboldlykken i Premier League-klubben Chelsea.

Derfor har det virket som et spørgsmål om tid, inden en kontraktforlængelse ville blive underskrevet af den danske landsholdsspiller og London-klubben.

Noget, Andreas Christensen udtalte til Ekstra Bladet tilbage i september.

Nu er det bogstaveligt talt udelukkende en underskrift, der mangler.

Parterne er nemlig blevet enige om en ny kontrakt, skriver den italienske transferguru Fabrizio Romano på Twitter.

Den danske forsvarsspiller fik ellers en svær indledning på tiden under Thomas Tuchel i Chelsea, men den tyske manager har siden taget Andreas Christensen ind som stamspiller på sit stjernebesatte mandskab.

Derfor har både klub og spiller offentligt lagt brødkrummer ud til hinanden, og ifølge Fabrizio Romano har det ikke været på tale med et skifte for danskeren, der ellers har haft to seriøse bejlere.

Thomas Tuchel og Andreas Christensen har fundet hinanden hos The Blues. Foto: Neil Hall/Ritzau Scanpix

De unavngivne klubber kan dog godt trække følehornene til sig igen, da Andreas Christensen ventes at sætte sin kragetæer på kontraktforlængelsen, når han er retur fra sine opgaver med Danmark.

Landsholdsspilleren kom til Chelsea i 2012 fra Brøndbys ungdomsakademi, og i 2015 blev han udlejet til den tyske klub Borrusia Mönchengladbach.

Efter stor succes i Bundesligaen vendte Andreas Christensen tilbage til Chelsea i sommeren 2017 og har spillet i klubben lige siden.

I alt har den danske forsvarsspiller spillet over 130 kampe for Chelsea.

Lørdag aften spillede Andreas Christensen fuld tid for det danske landshold i sejren på 4-0 over Moldova i VM-kvalifikationen. Den 25-årige forsvarsspiller står noteret for 51 landskampe for Danmark.

