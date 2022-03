Transferjournalist sender 'AC' til Barcelona: - Meget tæt på

Andreas Christensen har takket nej til flere store klubber for at skrive under med FC Barcelona, melder transferguru

Sagaen omkring Andreas Christensens fremtid ser nu for alvor ud til at nå sin afslutning.

Rygterne har ellers sendt den danske landsholdsstjerne til flere forskellige storklubber, men nu ser det ud til, at forsvarsspillerens næste destination er på plads.

'AC' er således snublende tæt på at skrive under med FC Barcelona.

Det melder den anerkendte transferjournalist Fabrizio Romano på sin Twitter-profil.

- Andreas Christensen har sagt nej til flere engelske klubber af respekt for Chelsea. Han er nu meget tæt på at skifte til Barcelona som kontraktfri. Kontrakttilbudet er bedre end Bayerns. De sidste detaljer mangler - nyt møde forventet i næste uge, hvor handlen skal færdiggøres, skriver han.

Artiklen fortsætter under billedet..

Andreas Christensen har været på kontrakt i London-klubben i næsten ti år. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Tidligere på ugen kunne den italienske journalist fortælle, at Barcelona-manager Xavi pressede på for at få danskeren til klubben, og at FC Barcelona skulle have smidt en femårig aftale på bordet.

Tirsdag kunne spanske medier også berette, at alt tydede på et skifte til sommer for den 25-årige Chelsea-dansker, der er udset til at få en årsløn på omkring 45 millioner kroner i Barcelona.

Spekulationer omkring Andreas Christensen har været en stor historie i både Danmark og England og har også gjort hans situation i Chelsea lettere kaotisk.

Men nu ser det endelig ud til, at fremtiden er på plads for den ombejlede danske stjerne, der har kontraktudløb til sommer.

Andreas Christensen har i denne sæson spillet 25 kampe for Chelsea, men har ikke været med i klubbens seneste to kampe på grund af en skade.

Ekspert på TV 2 Sport Morten Bruun mener ikke, at et skifte til FC Barcelona er et skridt op for 'AC', men at 'FC Barcelona stadig er FC Barcelona'. Den historie kan du læse lige her.