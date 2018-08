Travl transferafslutning: Store handler på vej i United

Se også: Kæmpe ændring i Premier League: Det bliver fire vilde dage!

Den engelske transfervindue lukker allerede torsdag aften, og noget tyder på, at der kan være store ting på vej i Manchester United.

Den belgiske forsvarsspiller Toby Alderweireld har længe været på vej fra Tottenham til United, og Manchester United-korrespondenten Kris Voakes fra goal.com melder sent mandag aften, at en aftale er på plads, men der er et men.

- Manchester United har en aftale på plads med Tottenham omkring købet af Toby Alderweireld, men Tottenham har afvist at lukke handlen, til de har fundet en afløser for den belgiske landsholdsspiller, skriver han.

Videre fortæller han, at United er nervøse for at Tottenham pludselig vil trække sig ud af handlen, så derfor kigger United stadig efter andre midterforsvarere.

Leicester Harry McGuire har de kigget på, men da prisen skulle være omkring 626 millioner kroner, ligesom den er for Alderweireld, så skulle United have trukket sig her.

Skysports kan til gengæld fortælle, at Manchester United har afvist en kæmpe byttehandel tilbudt af selveste Barcelona.

- Manchester United har afvist et bud på Paul Pogba fra Barcelona på 375 millioner kroner plus Yerry Mina og Andre Gomes, lyder det.

José Mourinho kan se frem til nogle hektiske døgn, hvis der er hold i transferrygterne. Foto: Jason Cairnduff / Ritzau Scanpix

Det falder meget godt i tråd med, at Pogbas agent Mino Raiola er taget til Manchester i et forsøg på at tvinge et skifte til de spanske mestre igennem, men United skulle ikke have interesse i at sælge den nybagte verdensmester, der netop er vendt tilbage i træning.

Det er også kun to år siden, at Pogba kom tilbage til United for daværende verdensrekordbeløb 776 millioner kroner. Mens United kun kan hente nye spillere frem til torsdag aften, så har Barcelona til gengæld frem til 31. august, hvis de vil snuppe Pogba eller andre spillere.

Skulle byttehandlen komme på tale, så er Yerry Mine midterforsvarer og vil kunne være en løsning, hvis handlen med Alderweireld skulle glippe på grund af Tottenhams fejlen i jagten på en afløser. Andre Gomes er midtbanespiller og har også været rygtet til West Ham.

Endelig citerer Skysports også Chelseas offensive midtbanespiller Willian for, at han håber at kunne arbejde sammen med José Mourinho igen, og det har sat gang i spekulationerne omkring et skifte til United.

Søndag kunne Bild desuden fortælle, at United også er i kontakt med den tyske midterforsvarer Jerome Boateng, der er på kontrakt i Bayern München.

Bayern vil have 375 millioner kroner for den 29-årige forsvarer, og United-manager José Mourinho har sit ønske klar.

- Min direktør har længe vist, hvad jeg vil have, og jeg ved,at han gør det bedste for mig, og jeg har stadig få dage tilbage til at se, hvad der sker, sagde Mourinho søndag.

