Trist drejning i tragisk dødsfald

- Cardiff kontaktede familien for at lave en donation til dem, men de kom tilbage til Argentina med ingenting, lyder det fra Sala-familiens advokat

I kølvandet på, at den argentinske fodboldspiller Emiliano Sala i januar 2019 styrtede i døden på et privatfly på vej til sin nye klub Cardiff, proklamerede klubben, at man havde i sinde at oprette en fond for at hjælp Salas efterladte.

Argentinernes familie har dog ikke set en krone. Angiveligt, fordi klubben aldrig har oprettet en fond.

Det skriver Sky News.

Generelt har hele sagen om Salas tragiske død og handlen mellem franske Nantes og walisiske Cardiff været omgivet af en lang række kontroverser.

Således har klubberne længe været uenige om transfersummen på, hvad der svarer til 111 millioner kroner. Cardiff mener ikke, at alle formaliteter var på plads i handlen, til trods for at de allerede havde præsenteret angriberen inden flystyrtet.

Foto: Ritzau Scanpix/Stephane Mahe

Ingen penge

Ifølge Sala-familiens advokat har de intet konkret hørt fra den fond, som Cardiff har oprettet, og de har ikke modtaget nogen donationer.

I november 2019 drog familien til England for at snakke med Cardiff.

- Cardiff kontaktede familien for at lave en donation til dem, men de kom tilbage til Argentina med ingenting. Der var ingen forklaring på, hvorfor de havde trukket tilbuddet tilbage, lyder det fra familiens advokat.

- Vi vil gøre det tydeligt, at intet er blevet betalt ud fra fonden, familien har ikke modtaget noget, og de er i en meget svær økonomisk situation.

Ifølge Sky News er Cardiff ikke vendt tilbage med en kommentar til sagen.

