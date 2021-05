Trods øretæve: Schmeichel hyldes for én episode

Leicester og Kasper Schmeichels drøm om top fire i Premier League led et knæk fredag aften, da Newcastle højst overraskende vandt på udebane med 4-2.

Endda efter at have været foran 4-0.

Danskeren var næppe tilfreds med at lukke fire mål ind mod et hold fra den nederste halvdel, men ifølge engelske medier kunne Kasper Schmeichel faktisk være sin indsats bekendt.

Sky Sports udråber ham som Leicesters bedste spiller med karakteren 7/10, mens regionalavisen Leicester Mercury smider Schmeichels redning efter et kvarter i puljen med sæsonens bedste redninger.

- Lavede en af sæsonens redninger, da han kastede sig for fødderne af Saint-Maximin og forhindrede en sikker scoring, men hans forsvar blev ikke skarpere og efterlod ham hjælpeløs i forhold til at indkassere fire mål for første gang i sæsonen, skriver avisen og bemærker dog, at et af Kasper Schmeichels udspark bragte Leicester i problemer.

Redningen, der henvises til, skete efter et kvarters spil, men selvom Allan Saint-Maximin blev spillet helt fri af Callum Wilson, så sørgede den danske målmand for, at Leicester blev holdt inde i kampen - i hvert fald for en stund.

Artiklen fortsætter under billederne..

Kasper Schmeichel forhindrede en stensikker Newcastle-scoring efter et kvarters spil. Foto: NICK POTTS/Ritzau Scanpix

Foto: Alex Pantling/Ritzau Scanpix

Glæden over redningen varede således kort. Syv minutter senere scorede Joe Willock til 1-0 efter en stor brøler af tyrkiske Caglar Söyüncü, der for en sjælden gangs skyld leverede en forfærdelig indsats.

Det startede en sand Newcastle-målfest, som fik endnu mere liv efter 34 minutter, hvor Paul Dummet scorede efter hjørnespark.

Callum Wilson øgede til både 3-0 og 4-0, inden Leicester fik reduceret to gange ved Marc Albrighton og Kelechi Iheanacho.

Med nederlaget er Leicester i fare for at miste tredjepladsen til Chelsea, der spiller klokken 18.30 mod Manchester City. Der er fortsat fem point ned til West Ham, som dog har en kamp i hånden.