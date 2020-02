Trods rekordforbrug: Liverpool leverer stort overskud

Det går godt for fodboldklubben Liverpool for tiden - ikke kun på banen.

Torsdag præsenterede klubben regnskabet for regnskabsåret, der sluttede 31. maj 2019. Det viser et pænt overskud, selv om der er blevet brugt penge på spillere som aldrig før.

371 millioner kroner før skat lyder overskuddet på, hvilket er et stykke fra rekordoverskuddet på 1,11 milliard kroner året før.

Faldet i profit skyldes ikke mindst, at der blev investeret intet mindre end to milliarder kroner i spillertruppen, hvilket er rekord for Merseyside-klubben.

Størstedelen gik til indkøbene af målmanden Alisson Becker samt midtbanespillerne Naby Keita, Fabinho og Xherdan Shaqiri.

Men der blev også brugt mange penge på at forlænge kontrakterne med hele 11 spillere - herunder profilerne Jordan Henderson, Mohamed Salah, Sadio Mané, Roberto Firmino, Andy Robertson og Trent Alexander-Arnold.

Derudover var det først i juni 2019, at klubben sikrede sig sin sjette Champions League-titel med finalesejren over Tottenham. Derfor bliver præmiepengene fra den økonomisk lukrative turnering først talt med i det igangværende regnskabsår.

På banen går det også strygende for de regerende Champions League-mestre.

Holdet er fremme ved ottendedelsfinalen i turneringen i år, hvor man dog tabte det første af to opgør mod Atlético Madrid med 0-1 i den spanske hovedstad.

Til gengæld har holdet så godt som afgjort det engelske mesterskab, som man ikke har vundet i 30 år.

Med 11 spillerunder igen har Jürgen Klopps tropper et forspring på hele 22 point ned til Manchester City på andenpladsen. Ubesejrede Liverpool har vundet utrolige 26 kampe og blot spillet en enkelt uafgjort i ligaen.

