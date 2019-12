Trods VAR-show: Liverpool brager videre

Watford spillede sig frem til flere store chancer, men manglende skarphed kostede point mod Liverpool. Sadio Mané fik underkendt et mål for offside efter en VAR-gennemgang

Liverpool fortsætter den pointmæssige suverænitet i toppen af Premier League, men lørdag kunne det være gået galt mod Watford.

Den engelske ligas bundprop havde flere chancer for at score mod Liverpool, men hver gang manglede skarpheden foran mål.

I stedet blev målslugeren Mohamed Salah helten med to scoringer - en i hver halvleg - i sejren på 2-0.

Liverpool, som tyvstartede 17. spillerunde, har 49 point på førstepladsen, mens Leicester med 38 point og Manchester City med 32 følger efter.

Liverpool har vundet 16 af sæsonens 17 kampe i ligaen og er ubesejret. Omvendt har Watford blot vundet en gang og har seks point til op den gode side af nedrykningsstregen.

Det var ellers ikke en overlegen indsats, som Jürgen Klopps mandskab lagde for dagen i første halvleg af lørdagens kamp.

Liverpool-forsvaret var flere gange på hælene over for Watfords offensiv. Abdoulaye Doucouré fik en gylden chance for at sparke gæsterne foran, da han modtog bolden omkring straffesparkspletten ti minutter før pausen, men kiksede sin afslutning.

Afbrænderen blev dyr, for minuttet senere hamrede Liverpool afsted i en omstilling, som Mohamed Salah afsluttede ved at krølle den op i modsatte hjørne af nettet med højrefoden.

Få minutter senere var den gal igen i Liverpool-forsvaret. Denne gang stod Ismaïla Sarr helt blank i feltet, men i stedet for at sparke den i nettet, sparkede han ved siden af bolden, og chancen forduftede.

Ti minutter inde i anden halvleg fik den tidligere Everton- og Barcelona-spiller Gerard Deulofeu en friløber, som stærkt målmandsspil af Alisson Becker forhindrede i at føre til udligning.

Generelt havde Liverpool bedre styr på tingene, og Sadio Mané havde sågar et hovedstød i nettet, der blev annulleret for en snert offside af videosystemet VAR.

Foto: PHIL NOBLE/Ritzau Scanpix

Alligevel fik Liverpool sig en forskrækkelse, da Alisson og forsvarsklippen Virgil van Dijk ikke fik snakket ordentligt sammen, og en farlig tilbagelægning fra hollænderen sneg sig uden om den ene stolpe.

Liverpool slap med skrækken, og i stedet sørgede en fræk Salah-afslutning bag om støttebenet i slutminutterne for slutresultatet 2-0.

