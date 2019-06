Trodser karantæne: Storklub køber Real-spiller

Chelsea er tæt på at veksle Mateo Kovacic' lejeaftale til en permanent af slagsen. Til trods for at de ikke må købe spillere i sommerens transfervindue

En lidt for frisk strategi over for udenlandske spillere under 18 år er skyld i, at Chelsea ikke må handle spillere i sommerens transfervindue.

Heldigvis for Europa League-vindernes fans er Roman Abramovich ikke sådan at slå ud. Derfor udnytter Chelsea et lille hul i reglerne, der gør det muligt at købe spillere, som var på leje i den forgangne sæson.

Kroatiske Mateo Kovacic blev lejet i Real Madrid sidste sommer og er derfor registreret hos Chelsea. Det betyder ifølge reglerne, at man ikke behøver at registrere ham på ny, og derfor kan Chelsea reelt købe en spiller på trods af transferkarantænen.

Og den mulighed har den engelske klub tænkt til at benytte sig af, skriver både BBC og Sky Sports, der også mener at vide, at man er nået til enighed med Real Madrid om en pris på 40 millioner pund svarende til 333 millioner danske kroner. Begge medier anser det for at være en selvfølge, at Kovacic også spiller den kommende sæson i den mondæne del af London.

Den eneste betingelse for, at Chelsea rent faktisk kan slippe af sted med at hente kroaten, er, at de får færdiggjort alle detaljer inden 30. juni. Ellers må de vente til næste sommer, når straffen på to iskolde transfervinduer er overstået.

Artiklen fortsætter under billedet..

Mateo Kovacic spillede hele sidste sæson i Chelsea. Ifølge engelske medier købes han i Real Madrid for 333 millioner kroner. Foto: Darko Bandic/Ritzau Scanpix

Svingdøren behøver dog ikke gå helt i stå på Stamford Bridge.

Chelsea har ry for at leje et hav af spillere ud til andre klubber, og derfor kan de vælge at indlemme relativt store navne som Michy Batshuayi, Kurt Zouma og Tiemoue Bakayoko i truppen til den kommende sæson. De var alle udlejet i den forgangne sæson, der sluttede med en tredjeplads i Premier League.

Ligesom Borussia Dortmunds Christian Pulisic også slutter sig til truppen, da indkøbet af amerikaneren blev afviklet i januar.

Ifølge Sky Sports planlægger man til gengæld ikke at gøre lejeaftalen med angriberen Gonzalo Higuain permanent.

Chelsea har i øjeblikket ingen manager, fordi Maurizio Sarri valgte at tage tilbage til Italien og Juventus. Det forventes dog, at klublegenden Frank Lampard overtaget det varme sæde, efter hans klub, Derby County, tidligere på ugen meldte ud, at Lampard har fået tilladelse til at forhandle med Chelsea.

Transferforbuddet gælder kun indgående handler. Klubbens ubetinget største stjerne Eden Hazard er eksempelvis allerede solgt til Real Madrid.

Frank Lampard forventes at blive Chelseas næste manager. Foto: TONY O'BRIEN/Ritzau Scanpix

Se også: Superliga-profil solgt til Tyskland

Se også: Vanvittigt teenage-bud: 940 millioner kroner!

48 vanvittige timer: Lønstrup overhørte det værste til privat fest