Tror ikke på Hjulmand

Fodboldkommentator Morten Bruun tror ikke på, at Kasper Hjulmand vil takke ja til et job i Everton med VM lige rundt om hjørnet

Rafael Benítez blev søndag sparket ud af Everton, og nu er klubben på jagt efter en ny sherif.

Ekstra Bladet skrev kort efter fyringen af Benítez, at den danske landstræner Kasper Hjulmand er i spil til cheftræner-jobbet i Liverpool-klubben.

Men vil den succesfulde landstræner skifte Parken ud med Goodison Park? Ikke, hvis man spørger fodboldekspert Morten Bruun.

- Det tror jeg ikke, han vil lige nu, siger Bruun til Ekstra Bladet.

Hjulmand og landsholdet har overbevisende kvalificeret sig til VM i Qatar i efteråret, og på grund af den fornemme turnering kan Bruun altså ikke se, at Hjulmand på nuværende tidspunkt vil takke ja til jobbet i Everton.

- Jeg forestiller mig, at han lige nu vil synes, at det er et forkert tidspunkt at tage afsked med landsholdet på, selvom Everton er et attraktivt job. Og lønmæssigt vil de sagtens kunne udkonkurrere DBU.

Morten Bruun vil blive overrasket, hvis Hjulmand tager afsked med landsholdet før VM. Arkivfoto

Magiske Hjulmand

Everton er seks point fra nedrykningsstregen i Premier League, og man leder efter manden, der kan få traditionsklubben på rette spor igen.

At Merseyside-klubben også har kikkerten rettet mod Kasper Hjulmand, kommer som ingen overraskelse for den danske fodboldkommentator.

- Hvorfor er lige netop Kasper Hjulmand blevet bragt i spil til jobbet i Everton?

- Det er på grund af EM 2021. Og selvfølgelig også VM-kvalifikationen.

- Hvis der er noget, som gør indtryk på englænderne, så er det, når en spiller eller en træner gør et godt job i de kampe, som de selv er involverede i.

Hjulmand havde en suveræn VM-kvalifikation med landsholdet. Foto: Lars Poulsen

Landstræneren dirigerede Danmark til EM-semifinalen ved sommerens EM, hvilket ifølge Bruun er medvirkende til, at Hjulmand nu er et varm træneremne i England.

- Det overrasker mig ikke, at han bliver nævnt derovre. Men det vil virkelig overraske mig, hvis han vil være interesseret i jobbet.

Magiske Kasper Hjulmand fik landsholdet suverænt videre fra VM-kvalifikationens Gruppe F med ni sejre ud af ti mulige.

De danske drenge bankede hele 30 mål ind i kampene og endte på en flot førsteplads i gruppen.

VM i Qatar løber af stablen mandag 21. november til og med søndag 18. december.

