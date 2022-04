Tuchel forklarer Christensen-udskiftning med skade

Det var en halvforkølet tilbagelægning fra danske Andreas Christensen, der førte til Arsenals første mål, da de rødklædte fra London tog en 4-2-sejr på udebane over Chelsea onsdag aften.

Og allerede efter 45 minutters spil blev Christensen taget af banen til fordel for brasilianske Thiago Silva.

Det skyldtes dog ikke danskerens fejlaflevering, siger Chelseas cheftræner, Thomas Tuchel, til Chelseas hjemmeside.

- Han (Andreas Christensen, red.) sagde selv, at han ikke kunne fortsætte, så jeg tror, han har døjet med et eller andet.

- Jeg skifter ikke en spiller ud, bare fordi han laver en enkelt fejl, siger Thomas Tuchel.

Andreas Christensen blev skiftet ud i pausen, efter at hans gigantbrøler ledte til Arsenals første mål mod Chelsea. Foto: David Klein/Reuters

Den tyske cheftræner har desuden spydige ord til kvaliteten af plænen på Chelseas stadion, Stamford Bridge.

- Måske lyder det lidt som en dårlig undskyldning, men det er en vanskelig græsplæne, som ikke virker helt til vores fordel. Bolden hoppede lidt akavet foran Andreas, da han prøvede at lave en aflevering, siger Tuchel.

- Vi havde samme problem mod Real Madrid, der kostede os i Champions League, tilføjer tyskeren med henvisning til Chelseas hjemmebanekamp mod Real Madrid, hvor englænderne tabte 1-3.

Generelt havde Tuchel ikke meget til overs for Chelseas forsvarsspil mod rivalerne fra Arsenal.

Især ikke det straffespark, som César Azpilicueta gav i kampens døende minutter, imponerede spanierens cheftræner.

- Se bare på straffesparket. Det er et helt utroligt mål. Vi er i besiddelse af bolden efter at have mistet den tre gange på ti sekunder, og så begår vi et straffespark, selv om der ikke er den mindste fare på færde, siger Tuchel.

- Vi forpasser chancen for at have måske seks minutter til at jagte udligningen. Der er ikke mere at analysere.

Trods nederlaget befinder Chelsea sig stadig på tredjepladsen i Premier League. Klubben har fem point ned til Tottenham på fjerdepladsen, men Chelsea har spillet én kamp færre.