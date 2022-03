Tuchel sværger troskab til Chelsea

Fremtiden for fodboldklubben Chelsea er uvis, efter at Roman Abramovich er blevet sanktioneret af Storbritanniens regering og af Premier League er blevet erklæret uegnet som direktør.

Men trods urolighederne uden for banen bliver cheftræner Thomas Tuchel ved roret i den kommende tid.

- Der er ingen tvivl om, at jeg fortsætter i resten af sæsonen. Vi må bare vente og se, for alt kan forandre sig, siger han ifølge AFP.

- Klubben er sat til salg, og forhåbentlig går det igennem. Jeg tager det dag for dag, og det er en god måde at leve sit liv på.

Salget af London-klubben er blevet bremset på grund af de hårde sanktioner, som Abramovich er blevet mødt af efter Ruslands invasion af Ukraine.

Tuchel stikker ikke halen mellem benene lige foreløbig trods Chelseas kritiske situation. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix

Oligarkens værdier er blevet indefrosset, og han må hverken rejse ind i Storbritannien eller gennemføre handler i landet.

Derudover må klubben ikke skrive nye kontrakter eller købe spillere. Der må ikke sælges merchandise, og reelt må klubben ikke sælge billetter til hjemmekampene.

Alligevel hentede Chelsea søndag femte sejr på stribe i den bedste engelske række.

I den turbulente situation forsøger Tuchel at holde fokus på det sportslige.

- Der er omstændigheder, vi ikke har indflydelse på, men det giver os friheden til at fokusere på det, vi kan påvirke.

- Fokus er på førsteholdet, spillerne og mig. Men Chelsea er meget mere end førsteholdet.

- Det er en kæmpe klub med store traditioner, og der er hundredvis af ansatte, ikke bare spillerne, og det er vigtigt, at vi viser moral og sørger for at få tankerne lidt væk, siger den tyske cheftræner.

Tuchel har været træner for klubben i lidt over et år og førte holdet til Champions League-trofæet i sin første sæson.

Chelsea ligger nummer tre i Premier League og møder i den kommende uge Lille i ottendedelsfinalen i Champions League. Chelsea vandt første møde med franskmændene 2-0.