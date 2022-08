Tuchel tordnede efter Tottenham-mål: - Det bliver mellem ham og jeg

Det endte med at blive kampens helt store samtaleemne: Thomas Tuchel og Antonio Contes sammenstød.

Efter 2-2-braget på Stamford Bridge var hverken Chelsea- eller Tottenham-manager dog meget for at sige noget som helst om modparten og årsagen til sammenstødene.

Tuchel: - Det er Premier League-fodbold, og de to managers blev involveret i dag, fordi vi begge slås for vores hold. Det var det. For mig er det ikke det helt store. Det var en del af det i dag.

Conte: Hvad der sker i kampen, sker i kampen. Det var ikke noget. Er der noget mellem ham og mig, så bliver det mellem ham og mig.

Sådan var ordene i interviewet umiddelbart efter kampen, og sådan var ordene på pressemødet lidt senere.

'Må man rive hinanden i håret?'

Men dermed ikke sagt, at der ikke var mere på hjerte efter den rødglødende affære, der om ti måneders tid, når sæsonens mester er blevet kåret, vil stå tilbage som én af sæsonens bedste og mest dramatiske kampe.

Især Tuchel havde brug for at få lettet sit hjerte.

For det var en skandale, at Tottenham fik sine to mål. Det sagde han ikke direkte, men det var det, han mente.

- Der blev begået et klart frispark på Kai Havertz, men spillet får lov at fortsætte, sagde han med reference til en episode, der gik forud for Pierre-Emile Højbjergs udlignende scoring til 1-1.

- Richarlison var offside, og hvornår er det blevet tilladt at trække en anden spiller i håret på banen, spurgte han med henvisning til Cristian Romeros tydelige ugerning mod Marc Cucurella umiddelbart inden Harry Kanes udligning i 96. minut.

Den tyske toptræner var på ingen måde tilfreds. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

'Jeg er nysgerrig'

Tuchel insisterede på, at han var en glad mand, fordi Chelsea havde spillet så godt (og det havde de), men hans tænder skar mod hinanden, så det må have hvinet i ørerne på tilhørerne.

- Har du ord på Anthony Taylors optræden, blev der spurgt på pressemødet med reference til kampens dommer.

- Jeg har ikke ord for det. Jeg er nysgerrig for at høre forklaringen. Begge mål skulle ikke være godkendt, kom det fra tyskeren.

- Forhåbentlig kan vi stjæle nogle point i sidste minut senere på sæsonen. Det kan ske. Men det må ikke forekomme, når vi har VAR, at mål bliver tilladt, når de slet ikke skulle være der. Det er uacceptabelt, sagde han.

