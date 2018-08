Tusindvis af fans kræver pointstraf til storklub

Stemningen på gangene i Tottenham Hotspur er sandsynligvis lidt trykket for tiden.

Godt nok har klubbens bedste fodboldhold indledt sæsonen fint med to sejre i Premier League, men åbningen af deres nye stadion med plads til 62.062 tilskuere er afblæst på ubestemt tid.

Det nye stadion bliver den engelske hovedstads største klubstadion, og det tager åbenbart længere tid end først antaget at færdiggøre så stort et projekt.

Den planlagte åbningsfest i forbindelse med kampen mod Liverpool 15. september var for ambitiøs, og i skrivende stund aner man ikke, hvornår Christian Eriksen og holdkammeraterne kan løbe ind på den nye hjemmebane for første gang.

Mystikken breder sig om Eriksens nye hjemmebane

Og det skal klubben fra Nordlondon straffes for. Det mener i hvert fald mere end 14.000 personer, der har skrevet under på en underskriftindsamling på websitet change.org., der ellers normalt primært bruges til sager af mere politisk karakter.

Indsamlingen er oprettet af en person, der kalder sig Tom Smith, og budskabet er temmelig klart: Tottenham skal have fratrukket point, fordi deres stadionbyggeri er forsinket.

Tottenham offentliggjorde udsættelsen 13. august, hvor det fremgik, at problemer med såkaldt 'kritiske sikkerhedssystemer' var årsag til udsættelsen. Stifteren af underskriftindsamlingen mener dog ikke, at Tottenham har spillet med åbne kort.

- Det er et problem, som Tottenham og deres ejer Daniel Levy (bestyrelsesformand red.) har kendt til et stykke tid, men de fortsatte alligevel med holde det skjult for fans og offentligheden. FA (det engelske fodboldforbund, red.) bør helt sikkert straffe dem for deres handlinger. En mindre klub ville blive fratrukket point, så hvorfor skulle Tottenham gå fri, lyder argumentet i underskriftindsamlingen.

Historien melder dog intet om, hvorfra denne Tom Smith ved, at klubben har kendt til problemerne i længere tid.

Christian Eriksen og holdkammeraterne brugte Wembley Stadium som hjemmebane mod Fulham. Det må de forsætte med lidt endnu. Foto: AP

Ifølge flere engelske medier er der primært tale om rivaliserende fans blandt de mange underskrivere, og det er nok heller ikke nogen helt usandsynlig tanke.

Til gengæld er det højst usandsynligt, at Tottenham rent faktisk bliver fratrukket point, fordi deres stadionbyggeri er forsinket- selv ikke hvis underskriftindsamlingen udvikler sig hurtigere end selve byggeriet. Der er i hvert fald ikke tidligere eksempler på, at klubber er blevet fratrukket point i lignende sager.

Tottenham har foreløbigt rykket de næste to hjemmekampe mod Liverpool og Cardiff i Premier League samt den første af klubbens hjemmekampe i Champions League til Wembley Stadium, hvor man også spillede alle sidste sæsons hjemmekampe og denne sæsons første hjemmekamp mod Fulham i lørdags.

Hjemmekampen mod Manchester City 28. oktober er imidlertid et større problem. Tottenham kan ikke gøre brug af Wembley, fordi der spilles NFL, og FA vil ikke lade Tottenham leje sig ind på et helt tredje stadion.

Det efterlader to muligheder: Det nye stadion når mod forventning at blive klar, eller kampen må flyttes til en anden dato. Manchester City har hidtil afvist at bytte rundt, så kampen i oktober kan spilles i Manchester, mens de to holds møde i april så sandsynligvis kunne afvikles på det nye stadion i London.

Hvis altså det er klar til den tid...

Udefra ser det ganske fornuftigt ud, men Tottenhams nye stadion er på ingen måde klar til Premier League-fodbold. Foto: All Over Press

