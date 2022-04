TV 2-ekspert: - Det er helt vanvittigt

Tirsdagens 0-4 nederlag til Liverpool var det sidste skud lyn og torden i den mørke sky, der har hængt over Old Trafford i månedsvis nu.

Manchester United fik ikke et ben til jorden, da de mødte Salah og co. i Premier League tirsdag. Nederlaget var det sidste penselstrøg på det billede, der tegner et United i knæ.

Morten Bruun, der til dagligt er fodboldekspert hos TV 2 Sport og har et indgående kendskab til Premier Leauge, er chokeret over de røde djævles præstation.

- Jeg er fuldkommen desillusioneret på Uniteds vegne, og det var jeg både før, under og efter kampen.

- Vi kan ikke holde fast i fortællingen om, at United mod Liverpool er det største opgør i engelsk fodbold. Det skal man være rettighedsindehaver for at kunne påstå, siger Morten Bruun til Ekstra Bladet.

Manchester Uniteds kaptajn, Harry Maguire har også modtaget meget kritik for sine præstationer denne sæson. Foto: Anthony Devlin/Ritzau Scanpix

Allan Kuhn, der er fodboldekspert hos TV3 Sport, så også en utvetydig forskel mellem de to hold, men for ham kom det ikke som en overraskelse.

- Jeg havde ikke regnet med, at United havde en chance mod Liverpool, med det hold United stiller op med, og det Liverpool har at spille for lige nu, siger Allan Kuhn til Ekstra Bladet.

Skarpe Liverpool basker tandløse Manchester United

Start forfra

Alle fodboldeksperter, professionelle som amatører, er enige i, at situationen er slem. Og måske værre end den nogensinde har været før.

I hvert fald hvis man spørger Morten Bruun, der ikke er bleg for at indrømme, at han ved siden af sit virke som ekspert identificerer sig med Manchester United og har fulgt dem siden 70'erne.

- Jeg har aldrig set en Manchester United-kamp, hvor jeg har været så sikker på, at de ville tabe. Og de ville tabe relativt stort, siger han.

Allan Kuhn ser, at roden til problemet i klubben stammer fra de spillere, de har købt, og fordi de har skiftet for meget ud på trænerpositionen.

- For mig har det noget at gøre med, hvilke spillere man får ind på holdet, om de passer til den måde, United gerne vil spille på. Og det er det, de skal finde hen til. De skal starte helt forfra, siger Kuhn.

- De skal lade være med at tænke på, at de vil skabe resultater i morgen, selvom de er en kæmpe klub. Giv det et par transfervinduer, for her tror jeg Ralf Rangnick kan være dygtig til at finde de rigtige spillere, der passer ind.

Det blev en pinlig affære for United, da de mødte Liverpool tirsdag. Mohamed Salah stod for to mål og en assist ved den lejlighed. Foto: Oli Scharff/Ritzau Scanpix

Morten Bruun er noget mere i vildrede over, hvad der kan få den historiske klub tilbage i toppen.

- Jeg aner ikke, hvem de skal hente som manager, og jeg aner ikke, hvem de skal købe af spillere. Det er som om, at managers og spillere bliver dårligere af at være i Manchester United.

- Hvis jeg var en af verdens absolutte topspillere, ville jeg ikke vælge Manchester United i øjeblikket, siger Bruun.

Det eneste der ifølge Morten Bruun kan hjælpe United med at vende skuden, er klubbens storhed.

- Der noget over de her store klubber. Jeg har altid troet på, at Liverpool ville komme tilbage. Jeg tror på, at Hamburger SV vil komme tilbage. Jeg tror på, AGF vil komme tilbage. Der er noget ved strukturen i de her store klubber og deres fanbaser, der gør, at klubben ikke forsvinder.

Cristiano Ronaldo var ikke med mod Liverpool, da hans nyfødte søn døde for nyligt. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

Aldrig sket før

Som om nedturen for Manchester United ikke var nok efter tirsdagens North West Derby, så bliver aftenen også skrevet ind i historiebøgerne.

Aldrig før har et af de to hold banket det andet så eftertrykkeligt, som Liverpool har gjort med United de seneste tre gange, de har mødtes.

13-2 i Liverpools favør er den samlede score fra de sidste tre kampe mellem rivalerne. En rivalisering, der går 127 år tilbage.

9-0 har Liverpool slået United, hvis man blot ser tilbage på de seneste to kampe. Og det er heldigt sluppet ifølge Morten Bruun.

- Der er ingen, der vil påstå, at 9-0 i de to indbyrdes opgør har været for meget. Hvis det har været noget, så har det været for lidt, siger han.

- Det er helt vanvittigt at tænke sig, at vi skal tage disse ord i vores mund. Det var jo som at se Watford. Der er så afgrundsdyb forskel.

Liverpool-træner, Jürgen Klopp, har formået at forvandle Liverpool til at tophold. En transformation, der nu skal til i United. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

En forskel der gør, at Morten Bruun ikke synes det er berettiget, at Liverpool mod United fortsat kan betegnes som den største kamp i England. Den anden Manchester-klub har nemlig overtaget.

- Med en uges mellemrum har jeg set Liverpool mod Manchester City og Liverpool mod Manchester United. Og man skal være fra en anden planet, hvis man siger, Liverpool mod United er en større kamp.

Farvel og tak

Endnu et søm i United-kisten kom onsdag, da The Athletic kunne afsløre, at Manchester Uniteds Chief scout, Jim Lawlor, og chefen for den globale scouting, Marcel Bout, forlader klubben.

Henholdsvis 17 og otte sæsoners erfaring siger farvel og tak.

Hollandske Erik Ten Hag foventes at blive ny træner i Manchester United. Han er i øjeblikket træner i Ajax. Foto: Koen Van Weel/Ritzau Scanpix

En nyhed som klubben har bekræftet uden at uddybe årsagen til bruddet. Begge talentspejdere har dog være under beskydning denne sæson, fordi de har haft stor andel i beslutningerne om klubbens køb af spillere.

For enden af tunnellen står dog Erik Ten Hag som et lys, der ifølge troværdige kilder står til at overtage træner-tøjlerne til sommer, selvom intet officielt er meldt ud.

Og han bliver endnu en træner i rækken, der skal forsøge at få krise-klubben på ret køl igen. Vi må se, om det lykkes.

