Tv-kommentator lægger sig fladt ned

Jim Beglin kommenterede weekendens storkamp i Premier League mellem Manchester City og Chelsea, og her kom han til at sende en stikpille mod de lyseblå værter. Det undskylder kommentatoren for.

Kampen blev således spillet på Etihad Stadium, der er Manchester Citys hjemmebane, men under kampen kom Jim Beglin til at kalde stadionet for 'Emptyhad'.

Ofte har rivaliserende fans kaldet Manchester Citys hjemmebane for 'Emptyhad' som en kritik af tilskuertallene hos topklubben. Af den grund blev kommentaren fra Jim Beglin, der har en fortid som spiller i Liverpool, også hurtigt til et samtaleemne på sociale medier.

Nu undskylder kommentatoren selv via de sociale medier.

- Jeg har den største respekt for Manchester City Football Club. Min fejl i dag var på ingen måde ment som en fornærmelse af City-fans, skriver Jim Beglin.

Manchester Citys fans kan glæde sig over, at de dog vandt lørdagens kamp på Etihad Stadium over Chelsea og derved forøgede deres forspring i toppen af Premier League. I skrivende stund har de 11 point ned til Liverpool på andenpladsen, der dog har en kamp i hånden.