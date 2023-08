Tv-stjerne: Det er enten ham eller mig

’Hvis Mason Greenwood bliver, så har I set det sidste til mig!’

Rachel Riley er færdig med sin hjerteklub, Manchester United, hvis ikke storklubben skiller sig af med sin 21-årige spiller.

Det fortæller den i Storbritannien kendte tv-vært.

'Jeg vil ikke være i stand til at støtte United, hvis Greenwood bliver i klubben,' skrev hun torsdag på sine sociale kanaler.

United har endnu ikke truffet en beslutning om Greenwoods fremtid. Ifølge klubben er det stadig ’genstand for intensiv, intern overvejelse’.

Han har nægtet at have gjort, hvad han er blevet anklaget for - heriblandt forsøgt voldtægt og overfald.

Sagen mod den 21-årige spiller blev droppet 2. februar.

Mason Greenwood på vej til retten 21. november sidste år. Foto: Peter Powell/Reuters/Ritzau Scanpix

Annonce:

- Vi har alle sammen set og hørt nok. At lade, som om det her er OK, vil være en stor del af problemet. Og det vil være ødelæggende for min klub at være en del af en kultur, der fejer det ind under gulvtæppet. Jeg håber virkelig, de gør det rigtige.

Udmelding udskudt

Det var egentlig meningen, Manchester United allerede inden kampen mandag mod Wolverhampton ville melde noget ud. Men det blev udskudt.

Og så skrev klubben, at man nu havde afsluttet en såkaldt ’fact-finding phase’, altså en (må man formode) intern undersøgelse af sagen.

I samme ombæring blev det konkluderet, at det nu er op til Richard Arnold, der er klubbens administrerende direktør, at træffe den endegyldige beslutning. Og at det er lige oppe over.

Rachel Riley blev i juli tildelt ordenen Member of the Order of British Empire for sin utrættelige kamp mod antisemitisme og oplysning om holocaust. Foto: Andrew Matthews/Reuters/Ritzau Scanpix

De engelske medier spekulerer i, at en del af årsagen til udskyldelsen af beslutningen er, at man er klar over den ophedede debat blandt fodboldfans, og at det ligefrem kan være med til at ændre beslutningen.

Kræver nul-tolerance

Der var protester mod Greenwood før kampen mod Wolves, og en gruppe kvindelige fans udtrykte et behov for, at United ’demonstrerer en nul tolerance-tilgang’, når det kommer til vold mod kvinder.

Grupperingen ’Female Fans Against Greenwood’s Return’ udsendte i den forbindelse en udtalelse om, at en genoptagelse af samarbejdet med spilleren ’fortæller os, at kvinder intet betyder’.

Indtil der er truffet en beslutning, fortsætter Mason Greenwood med at blive lønnet af sin arbejdsgiver. Det gør han, indtil kontrakten udløber i juni 2025.