'Tyndhudede' Liverpool-fans angriber dansk TV-vært

Det er ikke svært at få en fanbase på nakken, hvis du lægger dig ud med deres idoler, det har studievært og tidligere fodboldspiller Dan Sørensen måtte sande.

Skulle fanbasen være så enorm, som den Liverpool kan bryste sig af, så brænder kommentarfeltet nok hurtigere end heksen til Sankt Hans.

Twisten mellem de to parter skal findes i fodboldkampen mellem Liverpool og Wolverhampton i Premier League. Det er første sæson, at ligaen har taget videokendelser i brug i form af ‘Video Assistent Referee’-systemet.’ Implementeringen har mildt sagt delt vandene.

- Det har ændret fodbolden for altid, det er blevet et helt andet spil med ændringerne, siger Dan Sørensen.

Det lægger han heller ikke skjul på i sit tweet under kampen mellem de to mandskaber. hvor der bliver sået en anelse tvivl om validiteten af det mesterskab, Liverpool forventes at vinde til sommer. I to afgørende sekvenser fik Liverpool et mål med sig efter VAR-gennemsyn, mens Wolverhampton måtte aflevere et mål tilbage efter videodommerens armhule-målebånd havde været i aktion.

- Det er heldigvis ikke et rigtigt mesterskab, Liverpool vinder. Efter VAR er det blevet et andet spil, skriver Dan Sørensen i sit tweet.

Det er heldigvis ikke et rigtigt mesterskab, @LFC vinder. Efter VAR er det blevet et andet spil — Dan Hirsch Sørensen (@fatwaiter) December 29, 2019

Rød er normalt en farve, som Liverpool-fansene forbinder med glæde, men denne gang kunne det tyde på, at nogen af dem i højere grad var blevet røde af raseri over, at nogen kunne vove at betvivle gyldigheden af deres potentielle mesterskab.

- Jeg har jo sat bål og brand i gang med det tweet. De bliver ved med at skrive. Det er 100% sikkert et fortjent mesterskab, de er klart det bedste hold, men det orkede jeg simpelthen ikke at skrive.

- Beskeden var skrevet med et glimt i øjet, for selvfølgelig er det et rigtigt mesterskab, men jeg mener dog rent faktisk, at fodbolden har forandret sig på grund af VAR. Den nye teknologi vil fylde meget mere end deres titel, siger Dan Sørensen.

Wolverhamptons Pedro Neto og holdkammeraterne var overbevist om, at de var kommet foran på 1-0, før VAR's streger fandt portugiseren på den forkerte side af offside-linjen. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Liverpool-fans har været flittige til at sende hilsner i den tidligere Vejle-spillers retning.

- Hold kæft hvor er du dum at høre på ondt i røven much?

- Pinligt Tweet af en inkompetent studievært.

- Du nåede lige årets dummeste kommentar. Well done.

'Tyndhudede'

Glimtet i Dans øjne kan dog være sværere at få øje på, da han er skyldig i at være fan af Liverpools ærkerivaler Manchester United. Han indrømmer dog gerne, at Liverpool er meget langt fra at have hans sympati, men han kan godt følge noget af deres frustration.



- De har jo ikke vundet mesterskabet i 30 år - og det må da være forfærdeligt, men det er vildt, at deres Twitter-hær farer op over det mindste. Man skal være meget påpasselig med at træde dem over tæerne, de er lidt tyndhudede, siger Dan Sørensen.

- Det er fint nok for Liverpool, at de kommer til at vinde et trofæ. Alle de Liverpool-fans der har været helt ude af billedet i rigtigt, rigtigt mange år. De smager endelig succesen. Men det der er ærgerligt for dem, det er jo, at man kommer ikke til at snakke om, at det var første gang i 30 år at Liverpool vandt mesterskabet. Man kommer til at tale mere om, hvor meget VAR fyldte.

Tror du det?

- Vi skal selvfølgelig lige have proportionerne på plads, men prøv lige at se, hvor mange der taler om VAR. Det bliver nærmest en bisætning, hvor vi siger, at forøvrigt, så var det også den sæson, Liverpool vandt deres første mesterskab i 30 år.

