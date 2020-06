U-vending: Milliard-drøm lever

Efter skarp kritik for at være eftergivende over for tv-pirater har det saudiarabiske styre strammet voldsomt op og har forstærket håbet om at overtage Newcastle United

Med en storstilet aktion mod piratsendere i Saudi-Arabien forsøger regimet i ørkenstaten at forny håbet om, at et konsortium med den saudiarabiske kronprins, Mohamed bin Salman, i spidsen kan overtage Premier League-fodboldklubben Newcastle United.

Ifølge internationale medier har saudierne indledt en ‘inspektionskampagne’ rettet mod 231 illegale tv-udbydere af international sport med henblik på at lukke dem ned og forhindre krænkelse af rettighedshavere som for eksempel beinQ, der fuldt lovligt sender Premier League-fodbold fra Qatar.

Initiativet kommer i kølvandet på en rapport fra verdenshandelsorganisationen WTO, som i sidste uge slog fast, at det saudiarabiske regime har støttet piratsenderen beoutQ og har optrådt på en måde, der er uforenelig med international lov om beskyttelse af rettigheder.

Den konklusion var en stopklods i forhandlingerne om overtagelse af klubben, idet salg af en Premier League-klub kun kan ske efter en godkendelsesprocedure, som blandt andet kortlægger, om køberen har været involveret i kriminalitet.

Da det er kriminelt at transmittere fra sportsbegivenheder, man ikke har købt rettighederne til, var sagen om piratsenderen beinQ en stopklods i forhandlingerne, og det er den, som saudierne nu forsøger at fjerne ved at love bod og bedring.

The Guardian skriver, at brud på saudiarabiske love, der skal beskytte rettighedshavere, kan straffes med bøder på knapt en halv million kroner, og at de ansvarlige risikerer fængsel i et halvt år.

Videre skriver avisen, at det saudiarabiske initiativ bliver set som en 'game-changer' - altså et initiativ, der kan påvirke forhandlingerne i saudiernes favør.

Avisen The Daily Mail skriver, at det allerede i denne uge kan blive annonceret, at handlen er gået igennem.

Det skulle være blevet muligt ved en øget indsats i det skjulte af den britiske regering, som ifølge avisens kilde opsat på at knytte tættere bånd til Saudi-Arabien.

Se også: Sender overraskende brev til fodboldfans

VM-arbejdere snydt for løn i månedsvis

Se også: Hemmelig retssag: Manchester City kan tabe stort

Se også: I ny jetfly-skandale

Se også: Storklub-salg forsinket: Blodigt ry skræmmer