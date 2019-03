Uansvarlig og aggressiv: Det sagde rasende Tottenham-boss

Det er sjældent, at Tottenhams argentinske manager mister fatningen over for Premier Leagues dommere, men efter det skuffende 1-2-nederlag til Burnley i februar kortsluttede Mauricio Pochettino i usædvanlig grad efter slutfløjtet.

Udgydelserne mod kampens dommer, Mike Dean, kostede Pochettino to spilledage på tribunen. En chokerende hård dom, mente Tottenham-lejren, men nu har det engelske fodboldforbund (FA) afsløret, hvad der ifølge dommer Mike Dean blev sagt i kampens hede.

I Deans rapport fremgår det, at han blev opsøgt af Pochettino og flere fra argentinerens stab - heriblandt assistenten Jesús Pérez.

- Hr. Pochettino opførte sig på en meget uansvarlig og aggressiv måde. Han ville ikke stoppe med at sige 'du ved, hvad du er, du ved, hvad du er'. Jeg bad ham forklare sig, og han svarede 'du ved, hvad du er'.

- Jeg bad ham om at gå væk mindst ti gange, men han ville ikke forlade mit personlige område. Han pegede aggressivt med sin finger få centimeter fra mig igen og sagde 'du ved, hvad du er', lyder formuleringen fra Mike Dean.

Artiklen fortsætter under billederne...

Mauricio Pochettino var uansvarlig og aggressiv, mener Mike Dean. Foto:

Tottenham-lejren var i det røde felt efter nederlaget til Burnley. Foto: Ritzau Scanpix

Efterfølgende forlod Pochettino banen og Mike Dean, men kun for at genoptage sit forehavende udenfor kridstregerne.

- Da jeg nåede til tunnelen, ventede han på mig oppe for enden af trappen og sagde igen 'du ved, hvad du er'. Han var nødt til at blive eskorteret til omklædningsrummet af Burnleys sikkerhedspersonale.

Pochettino beklagede efter episoden, men efter straffen blev tildelt, fortalte argentineren, at han var chokeret over de to dages karantæne, fordi han ikke tidligere har været straffet i sine syv år i engelsk fodbold. Et faktum, der ifølge FA var en formildende omstændighed i udmålingen af straffen.

Tottenhams trænerstab var blandt andet utilfredse med, at Burnleys første scoring kom via et hjørnespark, som, de mente, burde have været et målspark. Tv-billederne viste dog tydeligt, at Pochettino og hans entourage først kogte rigtigt over, da Mike Dean bidrog med en bemærkning.

Efter kampen ville Pochettino ikke fortælle, hvad Mike Dean sagde, men det kan jo være, at dommerens forklaring kan få den argentinske tunge på gled.

Mauricio Pochettino var ikke på sidelinien mod Southampton i weekenden og må også se til fra tribunen på Anfield, når Tottenham gæster Liverpool 31. marts.

Han har dog fået den 'milde' version, der betyder, at han kan være sammen med holdet før kampen og i pausen, ligesom han også har lov til at være i telefonisk kontakt med bænken i løbet af kampen.

Pochettino må gerne ringe til bænken i løbet af kampen mod Liverpool - ligesom han gjorde det mod Southampton. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Mareridt i udlandet: Præsident truer dansker

Se også: Her er Solskjærs nye drømmeløn

Superligaen Indefra: Bitter pengestrid efter dramatisk exit