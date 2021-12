Covid-19 har efterladt et meget decimeret kampprogram, men managerspillets udfordringer stopper ikke her. Ekstra Bladets ekspert guider dig gennem weekendens runde i Premier Manager

Det gamle ordsprog om, at én fugl i hånden er bedre end ti på taget har noget for sig i Premier Manager for tiden. Covid-19 hærger Premier League og truer kampprogrammet med pludselige aflysninger.