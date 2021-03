Udpeger Højbjerg som skurk

Pierre-Emile Højbjerg får pludselig kritik for sin indsats i Tottenham

Pierre-Emile Højbjerg fik stor ros i Tottenhams flotte sæsonstart, men på det seneste har der været lidt grus i maskineriet.

Senest blev det til 1-2-nederlag i London-braget mod Arsenal, og flere eksperter har i denne uge travlt med at udpege danskeren til en af de store skurke.

Leon Osman med 352 kampe for Everton frem til 2016 er nu ekspert på Premier League Review-showet hos Optus Sport, og her viser han klip, hvor Højbjerg ikke tager nok ansvar og i stedet beder holdkammerater om at aflevere til andre.

- Det skete igen og igen. Både Højbjerg og Ndombele pegede på andre, der skulle have bolden. Arsenal behøvede slet ikke at arbejde hårdt defensivt eller at vinde bolden tilbage, siger Osman.

Højbjerg og Ndombele har haft et godt makkerskab på Tottenhams midtbane, men nu banker Giovani Lo Celso på til at tage en af pladserne.

Højbjerg havde det svært mod Arsenal. Foto: Dan Mullan/Ritzau Scanpix

Også Skysports-ekspert Alan Smith, der spillede 264 kampe for Arsenal frem til 1995, kritiserer Højbjerg.

- Det var en hård kamp for Højbjerg. Han var nødt til at rykke ud til højre, og der var meget bevægelse rundt omkring ham, lyder det fra Smith.

Tottenham ligger nummer otte i Premier League med seks point op til Chelsea på fjerdepladsen, og Chelsea har spillet en kamp mere. Lørdag gælder det hjemmekampen mod Højbjergs tidligere klub Southampton.

Højbjerg har spillet fuld tid på den centrale midtbane i samtlige af Tottenhams 28 Premier League-kampe i denne sæson og står med en enkelt scoring og tre assists.

Pierre-Emile Højbjerg tfår kritik for ikke tage nok ansvar. Foto: JULIAN FINNEY/Ritzau Scanpix

