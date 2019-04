Udrensning på vej i Manchester United

De hungrer efter succes i Manchester United.

Efter mange mesterskaber og andre titler under den legendariske manager Sir Alex Ferguson, har den engelske storklub ikke hævet Premier League-trofæet siden skottens farvel i 2013.

Men med den permanente ansættelse af Ole Gunnar Solskjær vil Manchester United nu for alvor melde sig ind i mesterskabskampen igen.

Det indebærer blandt andet en række sommerindkøb, der skal skabe et hold, som kan udfordre Liverpool og særligt Manchester City i toppen af Premier League.

Men for at gøre pladsen til de nye spillere kræver det, at nogle at de nuværende må forlade klubben. Derfor gør klubben klar til at sige farvel til hele seks spillere i sommerens transfervindue.

Ander Herrera er en af dem, der sandsynligvis skal videre. Foto: Ap

De drejer sig ifølge den engelske avis Daily Mail om Antonio Valencia, Matteo Darmian, Marcos Rojo, Eric Bailly, Ander Herrera og Juan Mata.

Både Valencia, Herrera og Mata har kontraktudløb efter denne sæson, og vil derfor automatisk forlade Old Trafford til sommer.

De øvrige spillere skal sælges, men det håber Manchester United ikke bliver et problem.

Eksempelvis har italienske Juventus tidligere vist stor interesse i Matteo Darmian, og hvis interessen fortsat er der, vil de derfor kunne hjælpe' De Røde Djævle' med at gennemføre sommerens store udrensning i truppen.

