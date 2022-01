Udskældte Lukaku: - Situationen er fucked

Romelu Lukaku er kommet i vælten.

Den 28-årige angriber har for nyligt optrådt i et opsigtvækkende interview med Sky Sports Italia, hvor han revser Chelsea-cheftræner Thomas Tuchel. Ligeledes fortæller den store belgier, at han ikke er glad i London og ønsker en returbillet til Inter, hvor målmageren kom fra i sommer.

Interviewet har givet bekymrende panderynker i Chelsea, og derfor udtog Tuchel ikke belgieren til søndagens Premier League-opgør mod Liverpool.

Lukaku har tændt op i brændeovnen, og nu breder røgen sig over Stamford Bridge.

Nu har Tim Howard, som angriberen spillede sammen med i Everton, fortalt NBC Sports Soccer, hvordan Lukakus situation er i øjeblikket. Spillerne har nemlig haft en korrespondance.

- Jeg kan ikke sige for meget, fortæller den udskældte angriber ifølge selvsamme medie og understreger:

- Situationen er fucked. Jeg har et nyt møde mandag. Derefter kan jeg sige mere.

Tuchel bekræftede efter opgøret mod Liverpool, at mødet finder sted.

Tuchel vragede Lukaku til søndagens storkamp mod Liverpool. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

Thomas Tuchel har tidligere fortalt, at han vil snakke med Lukaku bag lukkede døre og finde en løsning.

Landsholdsspilleren skiftede i sommer fra Inter til Chelsea, men nu fortryder angriberen altså sit valg.

Lukaku har i denne sæson nettet fire gange i Premier League - senest mod Brighton og Aston Villa, da han var på holdkortet.

