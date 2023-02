Udskrevet efter hjernerystelse

Chelseas forsvarsspiller César Azpilicueta er blevet udskrevet fra hospitalet, efter at han i weekenden pådrog sig en hjernerystelse i Premier League-kampen mod Southampton.

Det oplyser Chelsea på sin hjemmeside.

Azpilicueta faldt på dramatisk vis til jorden, da han blev sparket i ansigtet. Han fik hjælp af holdkammerater og læger, og efter ti minutters behandling kunne han iført iltmaske forlade banen og kortvarigt vinke til fansene, som klappede ham ud.

I første omgang stod det ikke klart, hvor slemt det stod til, men det kom hurtigt frem, at spanieren var ved bevidsthed og havde talt med sin kone.

Nu forsøger han at komme sig på træningsanlægget Cobham.

- Klubbens medicinske stab følger Césars tilstand tæt og følger de vigtige hjernerystelsesprotokoller, som er til for at sørge for hans sikkerhed.

- César overværede træningen i dag, før han begynder at arbejde hen imod at vende tilbage til banen, skriver Premier League-klubben tirsdag.

Chelsea tabte hjemmekampen på Stamford Bridge med 0-1 og er på tiendepladsen i Englands bedste række.