Udvist for kvælertag: Ekspert saver stjerne midtover

Spørger man Viaplays fodboldekspert Martin Jørgensen, gik der ikke mange tanker gennem Casemiros hoved, da brasilianeren blev udvist for at tage kvælertag på Will Hughes

- Det er så dumt. Jeg ved ikke, hvad der foregik i Casemiros hoved. Det bør simpelthen ikke kunne ske, og man burde tro, at han havde fået ilt nok til hjernen, men åbenbart ikke.

Ordene kommer fra Viaplays fodboldekspert Martin Jørgensen, da han i studienedtakten lørdag aften genså en dramatisk episode mellem Manchester Uniteds midtbanespiller Casemiro og Crystal Palaces Will Hughes.

I det 65. minut udbrød der pludselig tumult i kampen mellem spillerne fra de to hold.

Det udviklede sig særdeles grimt, da Casemiro på et tidspunkt griber fat i modstanderen Will Hughes og tager kvælertag på ham i flere sekunder, umiddelbart efter at han havde skubbet Jeffrey Schlupp, der kort forinden nedlagde United-spilleren Anthony.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

- Det ligger så langt væk fra den spiller, jeg var. Casemiro ville måske forhindre, at der opstod for meget tumult, men at han lige pludselig tager kvælertag på Hughes, det har jeg ikke nogen idé om hvorfor, fortsatte Martin Jørgensen i studiet.

Den brasilianske midtbanespiller blev sendt tidligt i bad med en rød billet for aktionen, og derfor ser situationen nu endnu værre ud for Erik ten Hags tropper, da Christian Eriksen i forvejen er ude med en længerevarende skade.

Godt nok vandt 'De Røde Djævle' med 2-1 på Old Trafford, men kampen vil nok i højere grad blive husket for Casemiros dumhed.