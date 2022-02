Uenig om Eriksen: Her er han landsholdsklar

Morten Bruun, TV 2 SPORT:

Succeskriteriet for Eriksen er at spille så godt, at han bliver en nøglefigur for landsholdet og kommer til en større klub efter sommerferien.

Jesper Thygesen, TV3 Sport:

Det er at få gang i krop og karrieren igen, nu da han har valgt at genoptage karrieren. Jeg har ikke en forventning om, at han skal ind og dominere, selv på et lavere niveau som hos Brentford. Jeg vil være meget tilfreds, hvis vi det næste halve år kan se Eriksen spille kontinuerligt og se ham komme i bedre og bedre form.

Allan Kuhn, TV3 Sport:

Først og fremmest handler det om at komme ud og få nogle minutter i benene og få et comeback i Premier League for Brentford. Han skal stille og roligt i gang, jeg er sikker på, at det først bliver som indhopper, og så får vi at se, hvor mange starter han får lov at få her i foråret.