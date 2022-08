Uenige om Eriksen: Kæmper mod én mand

Den danske landsholdsstjerne startede inde i sidste kamp for Manchester United. På søndag åbner de røde djævle Premier League-sæsonen hjemme mod Brighton. Eksperter spår, at danskeren får startpladsen foran brasillianske Fred

Manchester United starter på søndag sæsonen mod Brighton på hjemmebane. Frem mod opgøret bliver der vidt og bredt spekuleret i, hvordan den nye hollandske stjernetræner Erik Ten Hag sætter sin start 11'er i sin første officielle kamp som træner for de røde djævle.

Torsdag eftermiddag bragte klubben en status frem mod opgøret. Her spår journalisten Joe Ganley, at Eriksen har en større chance end sine konkurrenter til at starte mod Brighton.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Christian Eriksen og Daniel Wass diskuterer efter forsæsonskampen i Oslo, der endte med spansk 1-0 sejr til Atletico. FOTO: Lars Poulsen

Annonce:

I Manchester Uniteds egen debatpodcast 'The Debate' er der ikke tvivl om, at hollænderen starter med en variation af 4-3-3, men til gengæld er der tvivl om den tredje midtbaneplads. Skal det være temposættende Christian Eriksen eller midtbaneslideren brasillianske Fred.



Tre ud af fire eksperter i podcastens panel, der blandt andet tæller de to tidligere United-spillere David May og Ben Thornley, håber og tror, at Ten Hag vælger at gå offensivt til værks i sæsonåbneren:

- Det vil sende et godt signal om at spille offensiv fodbold til fansene, hvis han starter både Eriksen og Fernandes, siger ESPN-journalisten Rob Dawson.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Eriksen har siden skiftet fået en varm modtagelse af United-fansene, der håber på en offensiv tilgang til kampen på søndag Foto: Lars Poulsen

Desværre er det ifølge Dawson ønsketænkning for United-fans. Hans reelle bud er, at Ten Hag starter konservativt som sine forgængere. Det betyder plads på bænken til den danske landsholdsanfører.

- Men jeg tror ikke, at han kommer til at gøre det. Han går med Fred.

Eriksen tror på chancen

Danskeren havde flere gode aktioner i de 20 minutter, han fik i sin uofficielle debut mod Daniel Wass' Atletico Madrid, heriblandt et milimeterpræcist hjørnespark Harry Maguire headede forbi mål. I den seneste kamp mod Rayo Vallecano startede han og var involveret i Uniteds eneste scoring. Christian Eriksen er selv forhåbningsfuld frem mod søndagens opgør.

Annonce:

- Ja, jeg er uden tvivl optimistisk. Selvfølgelig har jeg kun været her i kort tid, men det ser godt ud, og det føles godt mellem spillerne på førsteholdet. Der er en god stemning efter træningslejren, og jeg håber, det fortsætter. Det starter med Brighton, og forhåbentlig bliver det en god start, udtalte Christian Eriksen til Manchester Uniteds hjemmeside efter kampen mod Rayo Vallecano.

14:30 dansk tid holder Ten Hag pressemøde frem mod kampen, der forhåbentlig giver indblik i trænerens valg på midtbanen.

Manchester United spiller søndag klokken 15 mod Brighton, og du kan følge kampen direkte på ekstrabladet.dk.