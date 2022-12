Uheldig stjerne deler hospitalsfoto

Gabriel Jesus har forladt hospitalet efter den operation, som Arsenal tirsdag oplyste, at angriberen har gennemgået i sit højre knæ

Arsenal-fans holdt vejret, da Gabriel Jesus i fredags haltede ud af Brasiliens gruppespilskamp mod Cameroun.

Og endnu større blev deres hovedpine, da det britiske medie The Telegraph i går skrev, at Jesus havde gennemgået en operation, og at Premier League-førerholdet Arsenal i værste fald først får ham klar igen om tre måneder.

Nu er der dog lidt godt nyt.

På Gabriel Jesus' instagramprofil viser han nemlig, at han er på benene igen.

- Tid til at vende hjem, lyder det i den dertilhørende tekst.

Også i en story på Instagram melder Arsenals 25-årige angriber, at 'Gud er vidunderlig', og at han 'vender stærkere tilbage'.

Skærmfoto af Gabriel Jesus' instagramstory.

Gabriel Jesus har spillet samtlige af Arsenals Premier League-kampe fra start, siden han i sommer kom til klubben fra Manchester City.

Og med fem mål og seks assists i ligaen må det siges, at Jesus har en ære i, at Arsenal kunne gå på VM-pause fem point foran hans tidligere arbejdsgiver på andenpladsen.

Arsenal har bekræftet, at Gabriel Jesus med succes har gennemgået en operation.

Klubben oplyser dog ikke, hvornår de forventer, at han igen kan stå til rådighed for Mikel Arteta.

- Gabby vil nu begynde sit rehabiliteringsprogram.

- Alle i klubben støtter Gabby og vil arbejde hårdt for at få ham tilbage på banen så hurtigt som muligt, lyder det på Arsenals hjemmeside.

Arsenal tager hul på anden halvdel af Premier League-sæsonen allerede 26. december, hvor de tørner sammen med West Ham.

Er Gabriel Jesus ude helt indtil midt marts, kan han misse op til ti ligakampe.