Uhyggelige anklager: Storklub i retten

En retssag er på vej imod Champions League-vinderne Chelsea.

To tidligere ungdomstrænere anklages i skræmmende beretninger for racistisk motiveret mobning mod sorte ungdomsspillere. Forbrydelserne skulle have fundet sted i 1990'erne.

Det fortæller The Athletic, som har fået adgang til anklagerne.

I anklagerne lyder det, at de tidligere Chelsea-trænere Graham Rix og Gwyn Williams har slået, sparket og nedgjort sorte spillere, som fremstilles anonymt i mediets afsløringer.

De to trænere nægter at have slået eller sparket spillerne.

En af de tidligere ungdomsspillere kan berette, at han efter intens træningsøvelse lagde sig ned for at få vejret.

Her kom træneren Graham Rix hen og sparkede spilleren to gange.

Det samme Chelsea-talent oplevede, at den anden træner Gwym Williams kom med racistiske udtalelser om, at 'han skulle vende hjem til Afrika', og at 'han enten burde sælge stoffer eller stjæle fra bedstemødre'.

Ovenstående udgør blot en lille del af de anklager, der præsenteres i artiklen.

Den omtalte spiller forsøgte efter sin karriere at dulme smerterne i alkohol, alt imens han kæmpede med en svær depression, angst og mareridt relateret til voldsepisoderne.

Ifølge The Athletic har Chelsea fra officiel side erkendt, at der har hærget en racistisk kultur i klubben på det tidspunkt.

I sit forsvar har klubben argumenteret for, at man på daværende tidspunkt ikke havde nogen grund til at fyre de to trænere, da der ikke var indgivet nogen klager, ligesom topledelsen var intetanende over episoderne.

Når sagen går rettens gang næste år, skal 62 tidligere spillere og ansatte i klubben vidne.