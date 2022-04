Uhyggelige billeder

Den var helt gal.

Det kunne Burnleys Ashley Westwood selv se med det samme. Han kiggede straks ned på på bentøjet efter et sammenstød med West Hams Nikola Vlasic og vinkede herefter med hånden i vejret.

Kort efter så Vlasic over mod Westwood og gik så grædefærdig i græsset.

Holdkammeraterne sprintede over til Westwood for at se til ham, og lægestaben var også inde hos ham efter få sekunder.

Søndagens Premier League-kamp var afbrudt i cirka otte minutter i løbet af første halvleg, inden den 32-årige englænder blev kørt fra banen. På vej ud havde han dog plads til et smil.

Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Foto: Andrew Boyers/Ritzau Scanpix

Weghorst bringer Burnley i front: Jubler afdæmpet efter slem skade til Westwood.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efter flystyrt i 2016: Sådan gik det Chapecoenses mirakelmænd (+)