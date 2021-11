Uhyggelige tal: Her raser sexismen

En helt ny undersøgelse lavet af FSA (Football Supporters Association,red) med knap 2000 respondenter viser, at kvinder oplever at blive udsat for sexisme på de engelske fodboldstadions.

Det skriver Sky Sports.

I undersøgelsen bliver respondenterne blandt andet spurgt om, de har oplevet uønsket fysisk kontakt på stadion, hvortil 20 procent svarer ja.

34 procent har oplevet sexistiske kommentarer imens 44 procent har fået at vide, at de ved meget på trods af, at de er en kvinde.

49 procent af de kvinder, der er blevet chikaneret i nogen form bliver vrede over det, imens kun 12 procent af kvinderne kan grine af det, og bare lade det gå.

Hører ingen steder hjemme

En talsmand fra EFL (English Football League,red) er skuffet over at læse tallene i den nye undersøgelse.

- Det er skuffende, hvor mange kvindelige fans, der bliver udsat for upassende og uacceptabelt adfærd fra deres medfans.

FA (The Football Association,red) har også reageret på undersøgelsen, og de understreger, at de er imod alle former for diskrimination, og forklarer, at de for nylig har sat et nyt projekt i verden, der hedder 'A Game For All'. Idéen med 'A Game For All' er, at fodbold skal blive en sport, der kan ses uden nogen former for diskrimination.