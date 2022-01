Uhyggeligt indbrud - nu deler hun grusomme detaljer

Victor Lindelöf havde onsdag ubudne gæster i hjemmet i Manchester.

Det oplyser hustruen Maja Lindelöf i en såkaldt story på sin Instagram-profil, hvor hun også deler uhyggelige detaljer fra besøget.

Mens indbruddet stod på, var hun selv i hjemmet og i forsøget på at beskytte sig selv og sine to små børn, gemte den lille familie sig i et aflåst rum.

Victor Lindelöf befandt sig ikke i huset, fordi han var i London. Manchester United spillede nemlig mod Brentford i Premier League, hvor svenskeren havde travlt med at forsvare i den centrale bagkæde.

- Taget omstændighederne i betragtning har vi det okay, men det var naturligvis en meget traumatisk og uhyggelig oplevelse. Både for mig og børnene, skriver Maja Lindelöf.

I forsøget på at sunde sig har familien valgt at tage til Sverige. Her nyder de nogle fridage, oplyser hun til sidst.

Maja Lindelöf er en populær skikkelse på de sociale medier, og hun deler jævnligt billeder fra boligen i England med sine cirka 240.000 følgere.

Har brug for tid til at sunde sig

Victor Lindelöf har ikke selv kommenteret den grusomme episode, og den 3-1-sejr, som Manchester United rejste tilbage fra London med, blegnede formentlig, da han kom tilbage til sine to børn og kone sent onsdag aften.

Den svenske landsholdsspiller er i gang med sin femte sæson for 'De Røde Djævle' og har i lang tid været en fast bestanddel af defensiven.

Lørdag eftermiddag tager Manchester United imod West Ham, og manager, Ralf Rangnick, har på klubbens hjemmeside fortalt, at Lindelöf ikke er med i truppen.

- Han har fortalt mig, hvad der skete. Det var traumatisk for hans kone og deres treårige søn. Han har brug for at blive hjemme, og han har ikke lyst til at forlade sin familie, hvilket jeg forstår til fulde, siger tyskeren blandt andet.

Udover en søn på tre år har parret også en helt lille dreng.