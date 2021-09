Uhyggeligt uheld

Egentlig skulle det have handlet om målkongen Mohamed Salah, men det kom i stedet til at handle om 18-årige Harvey Elliott.

For mens egypteren skrev et lille stykke personlig målhistorie, går der længe, før unge Elliott kommer til at score sit næste mål.

Efter en lille times spil gik det helt galt for Liverpool-talentet efter en dårligt timet tackling af Pascal Struijk.

Harvey Elliotts venstre fod sad helt forkert efter det grimme uheld, og folk fra Liverpools sundhedsstab spurtede ind på banen, før spillet overhovedet var afbrudt.

Mohamed Salah var første Liverpool-spiller henne ved sin uheldige holdkammerat og forsøgte at skærme ham.

Han kunne se, hvor slemt det stod til med Elliott og ønskede ikke, at Elliott også skulle se det.

Liverpools Harvey Elliott ramt af skrækskade

Fuld skærm

Leeds' Pascal Struijk blev udvist for sin koldsede tackling på Harvey Elliott. Foto: Oli Scarff/Ritzau Scanpix Foto: Oli Scarf/AFP/Rtizau Scanpix Liverpools stjerneskud måtte omgående have behandling efterfølgende og blev hurtigt tilset. Foto: Peter Powell/Rtizau Scanpix Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix Foto fra Harvey Elliotts Instagram

Den skadede Liverpool-spiller kunne fra båren vinke ud mod publikum, da han blev klappet fra banen, men det er tvivlsomt, at vi ser ham igen i denne sæson.

Kort efter forlod en brødebetynget Pascal Struijk også banen. VAR takserede hollænderens tackling til rødt kort, men det gjorde ikke den store forskel.

Liverpool var i forvejen bedst, og i tillægstiden gjorde Sadio Mané det til 3-0.

Stor jubel fremkaldte det dog ikke.

Spillerne var helt tydeligt påvirket af Elliotts skrækskade og gik mod omklædningsrummet med triste ansigter.

Heller ikke Mohamed Salah kunne glæde sig.

På Elland Road i Leeds kunne Liverpool-tilhængerne for gud ved hvilken gang ellers synge om deres egyptiske konge, der skrev et lille stykke historie efter knap tyve minutters spil.

Tæt under mål satte Salah indersiden på Trent Alexander-Arnolds præcise tværpasning, og så var Liverpool i front, og Salah i historiebøgerne.

Blot 162 Premier League-kampe skulle han bruge på at blive medlem af målmagernes klub 100, og den 29-årige egypter har et medlemsnummer i den lave afdeling.

Han er den femte hurtigste i Premier Leagues historie til at nå den fornemme milepæl.

Hurtigst til 100 Premier League-mål 1. Alan Shearer - 124 kampe

2. Harry Kane - 141 kampe

3. Sergio 'Kun' Agüero - 147 kampe

4. Thierry Henry - 160 kampe

5. Mohamed Salah - 162 kampe

6. Ian Wright - 173 kampe

7. Robbie Fowler - 175 kampe

8. Les Ferdinand - 178 kampe

9. Andy Cole - 185 kampe

10. Michael Owen - 185 kampe Vis mere Vis mindre

Mohamed Salah kunne sagtens have lavet mere end det ene mål, og Liverpool burde have vundet med langt mere end 3-0.

'The Reds' vadede - særligt før pausen - i chancer, og Leeds-feltet mindede indimellem om et skydetelt.

Omsider fik Liverpool bolden i nettet igen, da Fabinho i begyndelsen af anden halvleg scorede efter et hjørnespark.

Men det var hurtigt glemt.

For få minutter senere sad Harvey Elliott i græsset med et forvredet ansigt og tog sig til sin venstre ankel.