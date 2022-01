Ukendt dansker kan blive den første siden Bendtner

Dansk-engelske Mika Biereth har stadig sin debut til gode for Arsenals førstehold, men de seneste fire kampe har han været med på bænken. Lær den purunge angriber at kende her

John 'Faxe' Jensen, Sebastian Svärd og Nicklas Bendtner.

Listen over danskere, der har spillet kampe for Arsenals førstehold, kan tælles på en hånd, men måske skal man snart tage en ekstra finger i brug, når man skal lave opgørelsen.

18-årige Mika Biereth banker i hvert fald på døren. I London-klubbens seneste fire opgør har manager Mikel Arteta valgt at tage angriberen med på bænken, og i søndagens remis mod Burnley var det første gang, han kunne tage plads blandt indskifterne til en Premier League-kamp.

Men hvem er Mika Biereth, og hvordan er han lykkedes med at indfinde sig i London-klubbens førsteholdstrup?

Bankede mål ind på stribe for Fulham

Et lille halvt år efter han havde rundet de 18 år, skiftede Mika Biereth, der har en engelsk mor og en dansk far, tilværelsen i Fulham ud med Arsenal i sommer.

Sidste sæson blev lidt af et gennembrud for den vævre teenager, der i 22 kampe kunne bryste sig af 21 mål og 12 assists for de hvidklædte. Derfor var han også en stor del af det mesterskab, som Fulhams U18-hold vandt i 2020/2021-sæsonen.

Målsnittet fik Arsenals talentspejdere til at spærre øjnene op, og de kunne tilsyneladende ikke dy sig.

31. juli var Mika Biereth i hvert fald ny mand i klubben, og han var udset en rolle på U23-mandskabet.

- Før jeg valgte Arsenal, var det vigtigt for mig at sætte mig ind i klubben. Når man kigger på Arsenal, ser man mange unge spillere komme igennem systemet. Både historisk set og nu. Det er tydeligt at se, at de prioriterer unge spillere, og det var en af årsagerne til, at jeg valgte klubben, sagde han dengang til klubbens hjemmeside.

Og ganske rigtigt.

Arsenal har altid været en klub, der ikke er bange for at gøre brug af sine talenter. Nicklas Bendtner var eksempelvis spæde 17 år, da daværende manager Arsène Wenger gav ham debut mod Sunderland i 2005.

Debut undervejs?

Siden skiftet til 'The Gunners' har Mika Biereth nettet seks gange i 15 opgør for U23-holdet, og han har også taget assistfoden med sig fra Fulham med tre oplæg.

Det har Mikel Arteta nu belønnet med en plads på førsteholdets bænk. Først mod Nottingham Forest i FA Cup'en, siden i dobbeltopgøret mod Liverpool i Liga Cup'en og altså senest mod Burnley i Premier League.

Hvem ved? Måske den unge angriber bliver den første dansker til at få debut for Arsenal siden Nicklas Bendtner.

Mika Biereth har også spillet fem kampe for det danske U19-landshold. Her har han nettet to gange.

--------- SPLIT ELEMENT ---------