Ukendt dansker kan få debut mod Manchester United

Andreas Søndergaard er ikke et kendt navn for den almindelige fodboldfan, men den unge målmand med en fortid hos OB kan søndag gå hen og få Premier League-debut mod Manchester United

20-årige Andreas Søndergaard har spillet for Wolverhampton siden 2018. Her har han været fast inventar på klubbens U23-hold, men har dog også siddet på bænket for førsteholdet fem gange.

Men med klubbens sidste Premier League-kamp i denne sæson i sigte er det meget muligt, at den unge dansker kan få sin Premier League-debut - og så endda i mod Manchester United.

Det er på Wolverhamptons hjemmeside, at muligheden for debut til Andreas Søndergaard præsenteres.

- Den faste U23-målmand Andreas Søndergaard blev fuldtidsmedlem af førsteholdet tidligere på sæsonen og er også en mulighed i forhold til at få sin debut, efter han kom tilbage fra skade sidste uge, skriver klubben under overskriften 'Giver alle en kamp'.

Spekulationerne om Premier League-debut til Andreas Søndergaard har taget fart, efter at Wolverhampton-manageren Nuno Espríto Santo noget overraskende valgte at lade målmand John Ruddy starte inde i den seneste kamp i stedet for holdets faste målmand Rui Patricio. Der spekuleres derfor i, at Andreas Søndergaard får den samme chance.

Andreas Søndergaard spiller for Wolverhamptons U23 hold, men træner til dagligt med førsteholdet, hvor han fungerer som tredjemålmand. Han kom til klubben fra OB i 2018, ligesom han har ungdomslandskampe på både U16-, U17-, U18- og U19-landsholdet.

Kampen mod Manchester United spilles klokken 17, ligesom det er tilfældet med resten af kampene i Premier Leagues sidste runde.