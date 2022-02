Ukrainsk stjerne censureret af Instagram

Den ukrainske fodboldsspiller Oleksandr Zinchenko lagde et billede op på Instagram med hård kritik af Vlademir Putin. Nu er billedet slettet

'Jeg håber, at du dør den mest smertefulde død, dit kræ.'

Sådan skrev Oleksandr Zinchenko i en historie på Instagram, som han nu beskylder Instagram for at have slettet. Det skriver Daily Mail.

Teksten blev ledsaget af et billede af den russiske præsident.

Manchester City-spilleren lavede opslaget på baggrund af Ruslands invasion af Ukraine, der begyndte tidligt torsdag morgen.

Censur

Zinchenko er ikke bleg for at kalde det censur fra Instagrams side, og Sportsmail har kontaktet Instagram for at få en kommentar. I skrivende stund stadig uden svar.

Den 25-årige ukrainske landsholdsspiller har ikke holdt sig tilbage, når det handler om at udtale sig om spændingerne i og omkring hans hjemland.

Tirsdag skrev han en følelsesladet besked om situationen.

'Hele den civiliserede verden er bekymret om situationen i mit hjemland. Jeg kan ikke holde mig tilbage. På billedet er mit land. Det land, jeg var født og opvokset i. Landet hvis farver jeg værner om i den internationale sportsarena. Det land, vi forsøger at forherlige og udvikle. Et land, hvis grænser skal forblive intakte. Mit land tilhører ukrainerne,' skriver Zinchenko i et Instagram-opslag.

Det er ikke den første internationale konflikt, der har berørt forsvarsspilleren. Under krigen i Donbass og annekteringen af Krim var Zinchenko lige flyttet til Rusland for at få kickstartet karrieren hos den russiske klub Ufa.

I 2016 blev han så hentet til Manchester City som det første indkøb i Guardiolas periode hos Manchester-klubben.