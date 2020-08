Undersøger lækket video fra sexorgie

Watford har iværksat en undersøgelse af angriberen Adalberto Peñaranda, der optræder på en lækket video, der angiveligt stammer fra et sexorgie

Den nedrykkede Premier League-klub Watford har bekræftet, at den vil iværksætte en undersøgelse af det, der ligner en video fra et sexorgie, med klubbens spiller Adalberto Peñaranda som deltager.

Den 23-årige venezuelaner medvirkede sammen med en stribe meget letpåklædte kvinder på videoen, der blev slået op på hans Instagram-profil. Ikke offentligt, men som en story, der kun kunne ses af venner, han selv valgte.

Men videoen blev naturligvis lækket og derefter spredt på de sociale medier.

Ifølge engelske medier bekræfter Watford, at klubben nu undersøger sagen:

'Watford FC bekræfter, at den lige nu undersøger sagen, men den har for tiden ingen yderligere kommentarer,' lyder det i en erklæring fra klubben.

Peñaranda er for tiden hjemme på sommerferie og vil først returnere til England, når træningen igen begynder før den kommende sæson.

Her vil Watford være at finde i den næstbedste engelske række, The Championship, efter en skuffende sæson, hvor kun Norwich var dårligere.

Adalberto Peñaranda havde dog ikke den store aktie i den nedrykning, da han ikke spillede et eneste minut i Premier League og blot opnåede at være bænkevarmer i en enkelt kamp - en Liga Cup-kamp mod Coventry, hvor han blev skiftet ind og såmænd også scorede i 3-0-sejren.

Blot tre gange har Peñaranda (th.) tørnet ud for Watford - alle tre gange faktisk med sejr. Her går det ud over Newcastle i FA Cup'en i 2019. Foto: Scott Heppell/Reuters/Ritzau Scanpix

I det hele taget har Peñarandas karriere i Watford ikke været en dans på roser. Han kom til klubben i januar-transfervinduet i 2016, hvor han blev købt dyrt ind som et stort talent i Udinese.

Siden har han ud over denne sæsons Liga Cup-kamp blot spillet to kampe for klubben - begge i FA Cup'en - mens han har været lejet ud til sine tidligere klubber, Granada og Udinese, samt også Málaga senest KAS Eupen i den belgiske Jupiler League.

Watford har dog tilsyneladende haft tiltro til Peñarandas evner, efter at de i 2018 forlængede hans aftale med yderligere tre år, så den løber frem til sommeren 2023.

Hvis altså ikke kontrakten bliver revet i stykker, når spilleren kommer tilbage efter sommerferie sidst på måneden.

