Undersøger mystisk video

Brentford oplyser, at man undersøger en video, hvor topscorer Ivan Toney skulle have sagt 'Fuck Brentford'. Toney har undskyldt på Twitter

Fredag blev Thomas Frank tildelt en bøde på godt 70,000 danske kroner, men en dårlig nyhed kommer som bekendt sjældent alene.

Brentfords topscorer Ivan Toney er således omdrejningspunkt for en intern undersøgelse i klubben, fordi der florerer en video på sociale medier, hvor han siger 'Fuck Brentford'.

Over for BBC bekræfter en talsmand for Brentford, at man undersøger sagen.

- Brentford FC er opmærksom på videoen og undersøger den, lyder det kortfattet.

Thomas Frank har næppe brug for uro omkring sin stjerneangriber. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

BBC skriver, at Ivan Toney bruger den lille vinterpause i engelsk fodbold til at holde ferie i Dubai, og det er angiveligt her, at videoen er optaget. Ifølge mediet gentager han de to ord, efter de er blevet sagt af den kvinde, der filmer seancen.

Lørdag formiddag har Ivan Toney undskyldt videoen i et opslag på Twitter uden dog at give en forklaring på ordene.

- Jeg brugte et sprog, som er uacceptabelt. Videoen var kortet af og redigeret, men jeg må acceptere den virkning, den har haft, og jeg har indset, at jeg ikke skulle have sat mig selv i den position.

- Jeg har forklaret mig over for træneren og undskyldt over for ham, men jeg vil også gerne undskylde over for alle Brentford-fans, lyder det blandt andet i opslaget.

Brentford har gennemgået en svær periode i Premier League med seks nederlag i de seneste syv kampe. Det rækker dog fortsat til en 14. plads for oprykkerne - i pæn sikkerhedsafstand til nedrykningspladserne.

Ivan Toney er Brentfords mest scorende med hidtil seks mål i Premier League og var en af nøglefigurerne i sidste sæsons oprykningstrium med 31 mål i 45 kampe.

Den 25-årige angriber kom til klubben fra Peterborough i sommeren 2020 og har kontrakt frem til sommeren 2025.

