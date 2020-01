United bekræfter: Tæt på kæmpe transfer

Køb adgang til at se AGF, Brøndby og FCKs kampe til Atlantic Cup her.

Sporting Lissabon har accepteret Manchester Uniteds bud på den portugisiske midtbaneprofil Bruno Fernandes

Det meddeler Manchester United på sin hjemmeside.

Sporting Lissabon har offentliggjort at transfersummen bliver på 55 millioner euro, svarende til 411 millioner kroner. Den portugisiske klub kan tage sig endnu bedre betalt med mulighed for yderligere 25 millioner euro, svarende til 187 millioner kroner. De penge er fordelt på tre forskellige bonusser, som aktiveres efter Manchester Uniteds deltagelse i Champions League såvel som portugiserens spillede kampe og individuelle kåringer.

Klubben fortæller videre på hjemmeside, at handlen nu kun mangler lægetjek og personlige vilkår, før Bruno Fernandes trygt kan hoppe i United-trøjen.

Ole Gunnar Solskær får meget snart tilgang af en ny profil til midtbanen. Foto: Andrew Yates/Ritzau Scanpix

Forstærkning til mager midtbane

Bruno Fernandes var med til at vinde UEFA Nations League for det portugisiske landshold og er indtil videre noteret for 19 landskampe med to mål til følge.

Han kan blive den mand Manchester United-fans har sukket efter på midtbanen, efter klubben har haft vanskeligheder med at finde en passende konstellation med skader til Paul Pogba og Scott McTominay. Portugiseren kommer med store forcer på den sidste tredje del af banen, og har indtil videre leveret 13 mål og 10 assist i den portugisiske liga og Europa League.

Der er ingen af Manchester Uniteds nuværende midtbanespillere, der kan matche de 23 skabte mål, som portugiseren kommer til England med.

