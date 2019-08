- United bliver mestre før Liverpool

Se også: Efter drama: Liverpool vinder nyt trofæ

I sidste sæson var Liverpool blot et enkelt point fra at vinde klubbens første mesterskab siden 1990, mens Manchester United på sjettepladsen sluttede yderligere 31 point efter.

Alligevel mener den engelske tv-ekspert Gary Neville, at United er tættere på en Premier League-titel end de rødblusede rivaler.

- Jeg kan garantere, at Manchester United vil vinde igen. Formentlig vil de vinde ligaen før Liverpool, siger Neville i programmet The Big Debate.

- Det er min mening, og det er ikke sagt i mangel på respekt, men de vil formentlig vinde ligaen før Liverpool.

Statistikken viser da også, at Manchester United er sluttet bedre end Liverpool i tre af de sidste seks sæsoner, der er gået siden seneste United-mesterskab.

18/19

2. Liverpool 97p

6. Manchester United 66p

17/18

2. Manchester United 81p

4. Liverpool 75p

16/17

4. Liverpool 76p

6. Manchester United 69p

15/16

5. Manchester United 66p

8. Liverpool 60p

14/15

4. Manchester United 70p

6. Liverpool 62p

13/14

2. Liverpool 84p

7. Manchester United 64p

Gary Neville peger på, at Liverpool vil gøre det godt i Europa, men i den hjemlige liga er rækkefølgen omvendt.

- United er mere modne. De er tættere på, end man lige tror, og det er ikke så slemt, som man tror, siger Neville.

Gary Neville spillede selv for Manchester United fra 1992 til 2011.

- Jeg sidder ikke hver dag som United-fan og tror, at min verden ender. Jeg ser det bare som en cyklus

- Da jeg voksede op, så jeg ikke en Manchester United-titel i mine første 18 år, og så var de næste 20-25 år fantastiske. Det var som at være i himlen, siger Neville.

Han peger på, at United er tilbage, hvis de bare smider lidt penge i stadionet og træffer gode beslutninger i afdelingen for indkøb.

- Liverpool, City, Tottenham og alle disse klubber har haft dårlige indkøbspolitikker over de seneste 25-30 år, og nu går United så gennem en i øjeblikket.

- Pludselig vil de ramme den rigtige måde at købe ind på, de rigtige folk til at købe ind, og de vil få en stor manager - forhåbentlig er det Ole, og de vil starte med at vinde igen. Det kommer til at ske, siger Neville.

Manchester United vandt senest Premier League-titlen i 2012/2013, men er ikke løbet med trofæet, siden den legendariske manager Alex Fergusons stop.

