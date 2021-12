United-boss debuterer med sejr

Tyske Ralf Rangnick fik en optimal indledning på jobbet som cheftræner for Manchester United, om end det holdt hårdt.

Hjemme på Old Trafford blev Crystal Palace slået med 1-0 i Premier League på en flot scoring sent i kampen af Fred.

Med sejren rykker United - i hvert fald midlertidigt - op på sjettepladsen i tabellen. Der er tre point op til den fjerdeplads, som giver deltagelse i næste sæsons Champions League. Der 11 point op til førende Manchester City.

Selv om den tyske træner kun har haft ganske få dage til at arbejde med holdet siden sin tiltrædelse, var hans taktisk aftryk ikke svært at få øje på.

Den såkaldte 'overfaldsfodbold' blev praktiseret fra første minut, hvor United med højintense løb i presset konstant satte pres på modstanderens boldholder.

Crystal Palace-spillerne havde svært ved at holde fast i bolden, hvilket selvsagt gjorde dem til sjældne gæster omkring Uniteds felt i de første 45 minutter.

Alex Telles (th.) og resten af Manchester United-mandskabet lagde hårdt pres på Crystal Palace-spillerne gennem hele opgøret på Old Trafford. Foto: Phil Noble/Reuters

Rangnicks tropper sendte mange indlæg i feltet og havde også optræk til flere store chancer, men hver gang løb det ud i sandet til sidst.

Det betød, at holdene gik til pause uden scoringer. Crystal Palace fik samtidig mulighed for at få rettet lidt til, så man bedre kunne stå imod det hårde presspil fra hjemmeholdet.

Det lykkedes, og Uniteds dominans blev mindre. Crystal Palace kom længere frem på banen og fik også skabt lidt chancer selv.

Intensiteten i United-presspillet aftog også, i takt med at trætheden meldte sin ankomst.

Et kvarter før tid var gæsterne faktisk tæt på at at komme i front, da Jordan Ayew fik en stor chance ved bageste stolpe efter en dødbold. Den franske angriber sparkede dog forbi mål på sin flugter.

En forskrækkelse for favoritterne, som dog svarede igen på flotteste vis.

To minutter senere lagde indskiftede Mason Greenwood bolden til rette for midtbanemotoren Fred lidt uden for feltet, og brasilianeren krøllede smukt bolden over i det lange hjørne til 1-0.

Crystal Palace forsøgte med en satsning i slutminutterne, men udligningen udeblev.

